Apple Store'dan 187.000 Uygulama Kaldırılacak!

Apple, yeni iOS sürümü ile birlikte eski uygulamaları kaldıracak. Eski sürümlerde çalışan ve yeni sisteme ayak uyduramayan uygulamalar kapatılacak.

iOS 11’in tanıtılmasına 3 ay gibi kısa bir süre kaldı. Apple, yeni işletim sistemi ile cihazlarına birçok yenilik getirmek istiyor, bu yenilikleri getirebilmesi için de yeni sistemlere geçiş yapması gerekiyor. Yeni sistemler demek, geçmişte yapılmış birçok uygulamanın son bulması anlamına geliyor.

Sensor Tower’dan gelen verilere göre, Apple’ın iOS 11’e geçmesi ile birlikte 187.000’den fazla uygulamanın kapanması bekleniyor. iPhone 5S ile başlatılan 64-bit işlemcilerle uygulamaları uyumlu hale getirme çalışmalarından dolayı Apple, iOS 11’de birçok uygulamayı mağazasından kaldıracak.

iOS 11’in çıkmasına az bir süre kaldı. Bu kısa süreçte bütün geliştiricilerin uygulamalarını uyumlu hale getirmesi gerekiyor. Sayıları yüz binleri bulan uygulamalar arasında kültleşmiş uygulamalarda yer alıyor.

Apple, aslında Eylül 2013’te 64’lü yonga setlerini sunmaya başlamıştı. Ancak, geliştiricilerin yeni mimariyi desteklemesi için baskıyı 2 yıl sonra 2015 Haziran ayında yapmaya başladı. Bu uygulamaların platformdan kaldırılması, yeni nesiller ile kaliteyi yakalayamamış birçok çöp uygulamayı ortadan kaldıracak.

Uygulamanın kalmasını isteyen geliştiriciler, uygulamalarını 64-bit uyumlu hale getirebilirler. Geliştiricilerin şu anda bu hazırlıklara başladığını düşünüyoruz. Tabii tüm kesin bilgileri iOS 11 çıktıktan sonra göreceğiz.