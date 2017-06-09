iOS 11 ile Fotoğrafların ve Videoların Boyutları Küçülecek

Apple, iPhone'un kamera galerisinin boyutunu %50 azaltabilecek değişiklikler getiriyor.

Apple'ın bu bahar çıkacak olan iOS 11'de getireceği bu yeni özellik sayesinde biz hiçbir şey yapmadan çektiğimiz videoların ve fotoğrafların kapladıkları yer %50 azalacak.

Teknik ve yazılımsal değişiklikler sayesinde Apple fotoğrafların ve videoların boyutlarının artık %50 daha az yer kaplayacağının garantisini veriyor. Sebebi ise değiştirilen dosya formatları. Apple h.264 video sıkıştırma formatından ve JPEG fotoğraf formatından HEVC ve HEIF adındaki yeni formatlara geçiyor.

iOS 11'in yapılan beta sürümünde yapılan testlerde de bu yeni formatların boyutları %50 azalttığı doğrulanmış durumda. Ayrıca kapladıkları yerler azalsa da görüntü kalitesinde hiçbir değişiklik olmuyor.

Bu iPhone ve iPad'lerinde hafıza sorunu yaşayanlar için gerçekten müjdeli bir haber olacak. Ayrıca bu yeni formatlar sayesinde Apple, Apple TV ortamına HEVC formatı ile yüksek kalitede 4K videolar sunabilecek.

Bu yeni özellik hangi cihazlar için geçerli olacak derseniz, Apple'ın açıklamalarına göre bu yeni formatlar Apple'ın A9 ve üzeri işlemcisini taşıyan cihazlar için geçerli olacak. Yani bu özelliğe iPhone 6S ve üzeri telefonlar, iPad 2017 ve üzeri iPad'ler sahip olacak.