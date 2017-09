iOS 11 ile Birlikte iPhone Kullanıcılarını Neler Bekliyor?

Apple'ın yeni iPhone modelleri nihayet tanıtıldı. Artık iPhone merakımızı giderdiğimize göre geriye bir tek yazılım kaldı. iOS 11 ile birlikte ne gibi değişiklikler geleceğini ve hangi iPhone modellerinin güncelleme alacağını merak edenler buyursunlar.

Geçtiğimiz hafta sonu sızdırılmasıyla iPhone X'in daha tanıtılmadan her özelliğini bilmemizi sağlayan iOS 11 Gold Master(final) sürümü, 19 Eylül’de Apple kullanıcılarına dağıtılmaya başlanacak.

iOS 11 ile birlikte pek çok yenilik ve özellik getiren Apple, belki de en önemli iyileştirmeyi kontrol panelinde gerçekleştirdi. iOS 7’den bu yana minimalistik tasarımı ile pratikliği ile ön plana çıkan kontrol paneli, iOS 11 ile birlikte çok daha büyük ve kişiselleştirilebilir bir tasarıma kavuşuyor.

19 Eylül’de yayınlanacak iOS 11’in iPhone’lara getireceği diğer özellikler şu şekilde:

Kilit ekranı ve kontrol merkezi birleşiyor. Artık cihaz kilitliyken ekranı yukarı kaydırarak tüm bildirimlerinizi kontrol edebilirsiniz.

Kontrol merkezi tek bir sayfa olarak düzenlendi. Artık daha fazla bilgi almak için 3D Touch’ı kullanabilirsiniz.

iMessage üzerinden bir başka Apple kullanıcısına Apple Pay ile para transferi yapabilirsiniz.

iMessage, Siri ve Fotoğraf verileriniz iCloud üzerinden tüm cihazlarınız ile senkronize edilecek.

Siri görsel olarak güncellendi. Ayrıca artık daha doğal bir sese sahip. Siri’ye çeviri yapabilme yeteneği eklendi. Siri artık liste ve QR kod uygulamalarını destekleyecek.

App Store’un tasarımı yenilendi, artık Apple Müzik’e benzer bir arayüze sahip. Ayrıca ‘bugün’, uygulamalar ve oyunlar gibi sekmeler eklendi.

‘Rahatsız etmeyin’ sürüş modu, araç kullanırken tüm bildirimlerin kapatılarak dikkatinizi dağıtmasını engelleyecek.

Bir ekran görüntüsü aldığınızda sol altta bir ön izlemesini görürsünüz. Üzerine tıkladığınızda ekran görüntüsünü kaydetmeden ya da paylaşmadan önce üzerinde çizim yapabilirsiniz.

iCloud Drive uygulamasının yerini ‘Dosyalar’ alıyor.

Peki bu yeniliklerden hangi iPhone'lar faydalanabilecek? Kabaca iPhone 5S ve sonrasında tanıtılan tüm iPhone'lar iOS 11 güncellemesi alacak diyebiliriz. Tam liste: iPhone 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X.