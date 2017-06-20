iOS 11 ile Apple Cihazlarının Kurulumu Çok Daha Kolay Olacak!

Apple'ın yeni cihazlarında gelecek olan iOS 11 ile, cihazların ilk kurulumlarında 'Otomatik Kurulum' özelliği olacak ve bu özellik sayesinde cihaz kurulumu kolay olacak ve kısa sürede yapılabilecek.

iOS 11 ile, henüz kutusu açılmamış yeni bir Apple cihazı aldığınızda, işinizi kolaylaştıracak ve kısa sürede kurulum yapmanızı sağlayacak yeni bir özellik geliyor. Bu özellik ise, daha çabuk kurulum yapmanızı sağlayan 'Otomatik Kurulum' özelliğidir.

Aşağıdaki videoda görüldüğü gibi, Otomatik Kurulum ile Apple Kimliğiniz ,Wi-Fi bilgileri, tercih edilen ayarlar ve iCloud şifrelerini kolay bir şekilde aktararak iPad ve iPhone'larda kurulum sürecini düzene sokuyor.

Kurulum işlemi sırasında cihazda iOS 11 yüklüyken mevcut bir cihazdan ayarları aktarmak için yeni bir seçenek var. Bu seçenekte iki cihazın birbirine yakın tutulması gerekiyor ve bir süre sonra eşleştirme talimatları ekrana geliyor.

Eşleştirme sırasında, eski cihazın kamerasını kullanarak, bir nevi Apple Watch eşleştiriyormuş gibi ayarlanması gerekiyor. Sonrasında ise yeni cihaza, eski cihazdaki şifreyi girerek aktarım gerçekleştiriliyor. Ancak aktarım süreci boyunca iki cihaz da birbirine yakın kalmalı. Bu işlem birkaç dakika sürüyor.

İki cihaz eşleştirildikten ve ayarlar aktarıldıktan sonra, Touch ID'yi etkinleştirmek ve daha sonra tek tek uğraşmak yerine tek seferde iPhone'um Bul, konum ve analiz gibi ayarları etkinleştirmek için basitleştirilmiş yeni kurulum işlemleri kalıyor. Bundan sonra ise, Apple Pay ve Siri'yi kurabilir, ardından da cihazınızı kullanabilirsiniz.

iOS 11 şu an geliştiricilerle sınırlı ancak, bu ayın ilerleyen zamanlarında beta versiyonu kullanıma sunulacak.