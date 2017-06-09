Apple’ın Eylül ayına doğru iPhone 5S üzeri ve iPad’lere getireceği iOS 11’in en büyük yeniliklerinden Dosyalar ile ilgili bilmeniz gereken detayları listeliyoruz.

iOS kullanıcılarının yıllardır beklediği dosyalama sistemi, mobil işletim sisteminin yeni sürümüyle sonunda geliyor. Tıpkı macOS’lerdeki Finder uygulaması mantığıyla çalışan yeni Dosyalar uygulaması, iPad ve iPhone kullanıcılarının yüreğine su serpecek. Cihazda kayıtlı olan dosyalara ve iCloud Drive’da bulunan dosyalara erişmemizi mümkün kılıyor. Ayrıca üçüncü parti Drive uygulamaları içinde merkezi bir sistem görevi görüyor.

WCDC konferansında tanıtılan Dosyalar uygulaması, geliştirici sürümü üzerinde tam anlamıyla çalışmasa da, nihai sürümün sorunsuz olacağını söylemek mümkün.

Dosyalar Uygulamasının Ana Ekranı:

Sol tarafta basitçe görüntülenen içeriklerin kaynaklarına dair bir liste bulunuyor. Sağda ise o listede seçili olan kaynağa ilişkin klasörleri görebiliyoruz. Ayrıca sık kullanılan klasörler sekmesi, kullanımı daha akıcı hale getirmiş. Üçüncü parti bulut klasörlerinize de buradan ulaşmak mümkün.

Dolaşım:

Kenar çubuğundaki bir kaynağa tıkladığınızda o kaynak açılır: Ardından işinizi görmek istediğiniz ilgili klasöre tıklayabilirsiniz. Tüm bu ekranın üst kısmında kalıcı bir arama çubuğu var ve nerede olduğunu hatırlamadığınız dosyalarınız için güzel bir seçenek sunuyor. Dosya hakkındaki detaylı açıklama kısmından, istediğiniz özellikte (isim, tarih, boyut vb) klasörler açabiliyorsunuz.

Home tuşu ile seçtiğiniz dosyaları sürüklemek ve taşımak oldukça kolay. Çoklu dokunma desteği ile birden fazla klasörden, birden fazla dosyayı seçmeniz doğrusu çok hoş bir detay olmuş. Ancak bu işleme başladıktan sonra seçili dosyaları kolayca bırakmanın bir yolu yok, yanlışlıkla araya kaynayan olursa katlanmak zorundasınız. Dosyaları renklere göre etiketleme özelliği, hata yapmanızı bir nebze olsa da önleyebilir.

Desteklenen Dosya Türleri:

Resim dosyaları olması gerektiği gibi ön izlenebilir olacak.

Metin dosyaları aynı resimler gibi ön izlenebilecek ve desteklenen uygulama yüklü olmasa dahi metnin içeriğini görmek mümkün olacak.

Film dosyalarının ön izlemesi yapılabilecek (.avi .mov vb uzantılar)

GarageBand gibi spesifik uygulamaların dosyaları direkt uygulamayla açılıyor.

Müzik dosyaları, Dosyalar uygulaması içinde oynatılabiliyor.

ZIP dosyaları ön izlenebiliyor fakat şimdilik sıkıştırma ya da arşiv dışına çıkarma işlevleri bulunmuyor.

Paylaşım:

Bir dosyayı paylaşmanıza ve diğer kullanıcılar ile düzenlemenize yarayan gizli bir özellik var. Şu an için uygulama içinde insanları davet edebiliyorsunuz ancak belgeler üzerinde düzenleme yapılamıyor.

Şu ana kadar geliştiricilere sunulan dosyaların biraz tutarsız çalıştığını belirtelim. Her geliştiriciden farklı özelliklere dair sorun raporları alan Apple, nihai sürümü bu sorunları çözmüş bir şekilde sunacaktır. Şu an için eğer bir geliştirici değilseniz ve iOS 11 güncellemesini yüklediyseniz, Dosyalar’da yaşadığınız sıkıntıları kafaya takmayın.

Bonus

Hemen aşağıdaki videodan da iOS 11 ile iPhone'lara gelecek öne çıkan yeni özellikler videomuzu izleyebilirsiniz.