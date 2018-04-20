iOS 11 ile Gelen Yeni App Store, İndirmeleri %800 Oranında A

iOS 11 ile birlikte güncellenen App Store, uygulama geliştiricilerinin yüzünü güldürüyor. İndirmeleri %800'e varan oranlarda artıran App Store, bunu nasıl başarıyor?

Apple, geçtiğimiz Eylül ayında indirmeye sunduğu iOS 11 ile, daha iyi bir deneyim sunan yeni App Store'u kullanıma açtı. Uygulama geliştiricilerinin uygulamalarını daha etkili bir şekilde kullanıcılara sunabilmesini sağlayan App Store güncellemesi, indirme oranlarını %800 artırdı. Günün oyunu/uygulaması gibi içerikler sayesinde bu başarıyı elde eden App Store, geliştiricilerin yüzünü güldürdü.

Eylül 2017'den bugüne kadarki verileri değerlendirdiğimizde, "Günün Oyunu" olarak belirlenen oyunların indirme sayıları bir önceki haftaya göre %802 artış gösterdi. Aynı şekilde "Günün Uygulaması" kısmına giren uygulamalar da %685'lik bir artış gösterdi. %222 artış sağlayan "App Store Hikayeleri" ve %240 artış sağlayan "Uygulama Listesi" de bu artışın arkasında yatan en büyük sebeplerden ikisi.

Apple'ın uygulama ekosistemi her geçen gün büyürken, App Store da bu büyümeye ayak uydurmayı başardı. iOS 11 ile yenilenen App Store, eskisinden daha fazla editör bakış açısı sunuyor. Yani eskiden çeşitli algoritmalarla öne çıkarılan uygulamalar, şu an Apple editörleri tarafından belirleniyor. "Günün Uygulaması" gibi içerikler sayesinde App Store, kullanıcıların ilgisini daha çok çekmeyi başarıyor.