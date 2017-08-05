iOS 11 İle iPhone’a Gelecek 7 Büyük Değişiklik

Cihazınızı iOS 11’e güncelledikten sonra ilk kullanacağınız zaman bu değişiklikler sizi hazırlıksız yakalayabilir. Kontrol merkezi, Albümler, sürükle ve bırak özelliği gibi bir çok yenilik, iPhone kullanımını ciddi oranda değiştiriyor.

Önümüzdeki sonbaharda firma tarafından yayınlanması beklenen iOS 11’le Apple’ın iPhone telefonunuza sunacağı en güncel ve muhteşem değişikliklerin neler olacağını öğrenmek, iyi bir fikir. Yeni işletim sistemi bütünüyle küçük, hassas değişikliklere tabi tutulacak. Fakat aynı zamanda bazılarının alışmaları gerekecek olan büyük değişiklikler de olacak.

Artık Bildirim Merkezi olmayacak

Aslında tamamiyle doğru değil bu. Yine aynı şekilde hizmet vermeye devam edecek ama, yeni adı ‘Cover Sheet (Kapak Sayfası)’ olacak.

Cover Sheet, standart bir iOS kilit ekranına benziyor ve benzer şekilde çalışıyor. Her iki yönde de kaydırabileceğiniz bu alana gelen bildirimlere bakabilir, ya da listeden kaldırabilirsiniz. Kamerayı çalıştırmak için ekranın her iki yanına doğru kaydırma yapabilir, ya da aynı yolla ‘Today’ panelini görüntüleyebilirsiniz.

Bu arada, bildirim kaynağı ‘En Yeniler’ ve ‘Günün İlk Saatleri’ (Dün, v.b.) gibi bölümlere ayrılmış olacak.

Uygulama değiştirmek için ‘Force Touch (Kuvvetli Dokunma) özelliği olmayacak

Apple iPhone 6’yı bütünüyle basınca hassa ekranla ilk çıkardığında aynı zamanda ekranın sol bölümüne basılarak uygulamalar arasında kolayca geçiş yapmayı sağlayan bir kısa yol eklemişti.

iOS 11 ile birlikte bu özellik gidiyor. İsterseniz deneyin. İstediğiniz kadar kuvvetlice bastırın, özellik çalışmayacaktır (bu arada ekranı kırmamaya özen gösterin).

Artık eskiden olduğu gibi home butonuna iki kere basarak bu işlemi gerçekleştirebileceksiniz.

Sürükle ve Bırak özelliği sadece iPad’e has değil

Apple iOS 11’i Haziran ayında duyurduğunda, iPad’in yeni sürükle ve bırak özelliğiyle övünüyordu. Fakat firma bu özelliğin iPhone’da da olduğunu söylememişti. Her ne kadar oldukça kısıtlı durumlarda olsa da.

Örneğin ‘Resimler’ uygulamasında bir fotoğrafı tutup bir albüme sürükleyebiliyorsunuz.

Parmağınızı resim boşlukta asılı durur gibi olana kadar resim üzerinde tutun. Ekranın alt bölümünde bulunan Albümler’e tıklayın (ya da resmi o sekmeye sürükleyin). Daha sonra da resmi bırakmak istediğiniz albüme bırakın. Güzel, değil mi?

NFC herkese açılıyor

Apple nihayet iPhone’un NFC özelliklerini sadece Apple Pay’de kilitli tutmak yerine, tüm geliştiricilerin kullanımına açıyor.

Geliştiriciler uygulamalar için güncellemeler yayınlamaya başladıklarında, ürünle ilgili daha fazla bilgi görüntülemek için NFC etiketlerini taramanızı sağlayacak bir seçenek göreceksiniz. Bu özellik sadece iPhone 7 ile sınırlı olacak.

Kontrol Merkezi baştan aşağı yenileniyor

iPhone telefonunuzda kontrol merkezini açmak için ekranın alt bölümünü yukarı doğru kaydırdığınızda, bir sürprizle karşılaşacaksınız: iOS10’un üç panel yaklaşımı artık olmayacak.

Bunun yerine kontrol merkezinde sürekli bir buton sütunları göreceksiniz. Ekstra seçenekleri görüntülemek, yeni buton eklemek ya da mevcut bir butonu silmek için butonlara sertçe basabilirsiniz.

App Store yeniden renkleniyor

Uzun zamandır yapılması gereken bir yenilik geliyor App Store’a. Görsel cazibesi arttırılmış, interaktif tasarımlı yeni App Store görünümü, daha önce olmadığı gibi görünecek.

Yeni tasarım yeni uygulamaları ve geliştiricileri öne çıkaracak ve Apple Music’e çok benzer bir yapıya sahip olacak. Tek farkı şarkı ve sanatçılar yerine oyun ve uygulamaların olacak olması.

Ekran Görüntüsü Aracı

Ekran görüntüsü almak, düzenlemek ve sonra da paylaşmak modern bir hal kazanıyor.

iOS 11 yüklü olan cihazlarda ekran görüntüsü aldığınızda küçük bir ön görünüm ekranın sol alt köşesinde görünecek. Üzerine tıkladığınızda resmi işaretleyebilecek, ebatlarını ayarlayabilecek, düzenleyebilecek, silebilecek ya da paylaşabileceksiniz.