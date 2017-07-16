iOS 11 ile NFC Sonunda Daha İşlevsel Hale Gelecek

Apple iPhone 6 serisinden beri özellik olarak telefonlarda bulunan ancak Apple Pay'den başka işe yaramayan NFC sonunda daha işlevsel olacak.

Apple'ın çoğunu kendinde saklı tutma yoluyla güvenliğini sağladığı iOS mobil işletim sistemi, iPhone 6'dan beri telefonlarında bulunan NFC özelliğini kullanabilecek herhangi bir uygulama üretilmesine izin vermiyordu.

Her şeyden önce NFC nedir diyenler için; açılımı Near Field Communication yani Yakın Alan İletişimi olan teknolojidir. Birbirine yaklaşık 2 cm mesafedeki cihazların veri alışverişi için kullandığı bu sistem, elektriksel güce gerek duymayan bir uygulamaya da sahiptir. Bir gün cüzdanımızı yanımızda taşımaktan bizi kurtaracak Temassız Ödeme ve NFC Etiketleri şimdilik hayatımızda yaygın olarak bulunmasa da önümüzdeki yıllarda bu ikisi ve gıda başta olmak üzere tüm ürünlerde yer alacak etikete telefonumuzu dokundurarak ürün hakkında bilgi sahibi olabileceğiz.

Yeni gelecek iOS 11 güncellemesi ile iPhone 7 ve 7 Plus ile başlayacak ve sonraki modellerde desteklenecek sistem, NFC Çekirdek adına sahip. Bu sistem uygulama geliştiricilerine NFC çipini kullanım olanağı sağlayacak ve buna yönelik uygulamalar geliştirilmesine izin verecek.

Android dünyasında çok uzun zamandır sahip olduğumuz bu özellik, ülkemizde henüz çok da yaygın olmamasına rağmen yakın zamanda yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Apple'ın da bu alana sonunda girmesi hepimizi mutlu edecektir.