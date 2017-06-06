iOS 11 ile Tanışacağınız En Yeni 10 Özellik!

Apple’ın dün başlayan WWDC 2017 etkinliğinin yıldızı iOS 11, bir çok Apple cihazına muhteşem yenilikler getirecek. Kullanımı daha kolay, daha bütünleşik bir Apple dünyasına hoş geldiniz.

Apple, nihayet mobil işletim sistemi iOS’u 11. sürüme kadar yükseltti. Hiç kuşkusuz haberi okuyacak Apple kullanıcıları fazlasıyla rahatlayacak ve derin bir nefes alacaklar. 2017’nin son bahar aylarında tüm bu özelliklere kavuşacak Apple’ın mobil ekosistemi, hem rakiplerine taş çıkartıyor hem de daha özgür bir ortam sunuyor.

Ayrıca uygulama geliştiricileri için beta sürümleri artık yayında. Bir açık nokta daha var ki iOS 11, iPad’i odak noktasına alıyor ve iPhone kullanıcılarını da es geçmiyor. İşte iOS 11 ile kavuşacağımız en iyi 10 özellik:

1. Yeniden tasarlanan Kontrol Merkezi

Yıllardan beri beklenen tasarım değişikliklerinden birisi Kontrol Merkezi üzerinde uygulanıyor. Eskisine alışanlar için ilk bakışta biraz garip görünen yeni tasarım, aslında çok daha kullanışlı bir arayüze sahip gözüküyor.

Sayfa sayfa olmak ve akıl karıştırmak yerine kutucuklar halinde dönüşen Kontrol Merkezi, ana ekrandaki uygulamarınıza tıkladığınızda açılan 3D pencerelerin mantığında çalışıyor. Bir kutucuk üzerine dokununca onu tam ekrana genişletiyor ve ilgili ayarlara erişebiliyorsunuz. Hücresel veri ayarları için hemen aşağıda bir örneğimiz de var:

Ayrıca, Ayarlar > Kontrol Merkezi ekmesine giderek, ekranda bulunmasını istediğiniz kutucukları özelleştirmeniz de mümkün oluyor.

2. Kullanışlı Veri Senkronizasyonu

Apple iCloud'taki mesajlarınızı, kişisel Siri verilerinizi ve fotoğraflarınızı daha senkron bir hale getiriyor. Üstelik bütün Apple cihazlarında kullandığınız Siri, artık kişilik bölünmesi yaşamayacak. Bütün cihazlarınızda aynı veriye erişim sağladığı için aynı Siri ile iletişim kuracaksınız. Ayrıca aynı fotoğraflara erişebilecek, aynı mesajları filtreleyebilecek, aynı fotoğrafları tarayabilecek.

Bu noktada Apple’ın Google’a ağır oynadığını belirtmek gerekiyor. Dijital asistan desteği olmasa da Google, veri senkronizasyonunda bunu yıllardır yapıyordu ve Apple bu konuda önemli bir ders almış oldu.

3. Yeniden Tasarlanan iMessege Çekmecesi

iMassage uygulaması bir önceki iOS 10 güncellemesinin odak noktalarından birisiydi ancak, işler Apple’ın istedeği gibi gitmedi. Bunun başlıca nedenleri, hala fazlasıyla kafa karıştırıcı olarak karşılanması ve tam teşekküllü bir uygulama olmamasıydı.

iOS 11 güncellemesi ile Apple, klavye altına kaydırmalı bir menü getirdi. Bu yeni uygulama, birçok uygulama ve Apple Pay ile senkronize bir şekilde çalışıyor.

4. Sanal Emniyet Kemeri: Rahatsız Etmeyin

Apple, resmen hayat kurtarabilecek bir özellik getiriyor. Artık sürücüler, sürüş sırasında rahatsız olmamak adına “Sürerken Rahatsız Etme” özelliğini aktif edebilecekler. İsterlerse araç hareket ettiği andan itibaren uygulamanın otomatik olarak ilgili moda geçmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu yenilik, sürüş esnasındaki bildirimleri devre dışı bırakacak ve yalnızca boş bir ekran gösterecek. Siri aracılığıyla ya da yeni Kontrol Merkezi üzerinden çıkış yapmak da kolay olacak.

Unutmadan, araç sürerken iPhone’nunuz gelen mesajları otomatik olarak yanıtlayabilecek. :)

5. Siri artık daha akıllı ve daha şık:

Siri, iOS 11 ile hem ufak bir imaj değişikliğine hem de yapay zeka geliştirmelerine kavuşuyor. Artık sesi daha doğal çıkıyor ve çeviri desteği almasına da ramak kaldı.

Yeni aldığınız bir konser biletini otomatik olarak takviminize ekliyor ve benzeri etkinlikleri öneriyor. Ayrıca Apple, artık daha fazla geliştiricinin Siri’ye erişmesine izin verecek ve üçüncü parti uygulamalar ile olan etkileşim artmış olacak.

6. App Store yeniden tasarlandı:

9 yaşındaki Apple Store iOS 11 ile tasarım açısından köklerine dönüyor. Daha kullanışlı ve sade görsellerle ilgili örnekleri aşağıda görebilirsiniz.

Apple, kullanıcıların her gün yeni uygulamalar ve oyunlar bulması için harika bir yol sunuyor. Today uygulaması, günlük taze uygulamaları kullanıcılara bildiriyor. Uygulamalar ve Oyunlar artık kendi sekmelerine sahip oluyor, uygulama detayları sekmesi de daha düzenli bir hal alıyor.

7. Kişiden Kişiye Apple Pay:

Apple Pay artık kişiler arası ödemeleri destekleyecek kadar büyüdü. Bu özellik iMessage uygulamasına bir eklenti olarak geliyor ve böylece mesajlaştığınız kişiye ödeme gerçekleştirebiliyorsunuz. Para aldığınızda ise, Apple Pay bakiyeniz doğrudan kart bakiyenize aktarılacak.

8. Canlı Fotoğraflar düzenlenebilecekler:

Apple, Canlı Fotoğrafları çok daha ilginç hale getiriyor. Artık onları kırpabilir, seslerini kapatabilir, döngüye sokabilir ve efektler uygulayabilirsiniz.

9. Kapalı mekanlar Apple Haritalar’da

Bu özelliğin dünya çapına yayılması biraz zaman alacak olsa da Apple, şimdiden 100 AVM’yi haritalara ekledi. Artık kapalı mekanların detaylarını Apple Haritalar üzerinden görmek mümkün olacak.

10. Birleştirilmiş Bildirim Merkezi

Kilit ekranınızdan cevapsız bildirimlere ulaşmanız artık daha kolay olacak. Basit bir kaydırma hareketi ile bildirimin detaylarını görebilecek ve uygulamaya gitmeden neler olup bittiğine göz gezdirebileceksiniz.

Apple’ın yeni harikası iOS 11’i zaman geçtikçe daha ayrıntılı olarak ele almaya devam edeceğiz. Yenilikler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz, takipte kalın. :)