iOS 11 geliştirici beta versiyonlarının 10.'sunu bugün yayınlayan Apple'ın yakında yeni işletim sisteminin stabil halini yayınlaması düşünülüyor.

Bir süredir geliştirilmesi devam eden Apple iOS 11 için son geliştirici beta (15A5372a) 10. Sürümü yayınlandı. Eğer programa kayıtlı iseniz, yeni sürümü indirebilirsiniz. Bunun son beta sürümü olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Daha önceki sürümlerinde simge, animasyon gibi alanlarda değişiklikler gerçekleştiren Apple, yaklaşık 40 MB boyutundaki ‘Developer Beta 9’ güncellemesiyle hata düzeltme ve performans arttırma gibi konulara odaklanmıştı. Yalnızca 64 bit desteğine sahip olan işlemcileri kapsayacak olan iOS 11 iPhone 5, iPhone 5c, iPad 3 ve iPad 4 cihazlarında kullanılamayacak.

Geliştiriciler için yayınlanan beta güncellemelerinden yalnızca UDID kayıtları bulunan ya da geliştirici profili olan (ücretli) kişiler yararlanabiliyor.

Ücretli kayıtlı kullanıcı iseniz beta sürümünü Apple’ın ‘Geliştirici sitesi’nden indirebilir ya da Apple’ın ‘Genel Beta Sitesi’nden bu hafta başı yayınlanan 9. Beta sürümüne göz atabilirsiniz.