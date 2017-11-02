iOS 11'de gerçekleşen sorunlardan başını kaldıramayan Apple'ın karşısına yeni bir iOS hatası daha çıktı. Bazı kullanıcılar, klavyede 'I' ya dokunduklarında A[?] olarak bir öneri aldıklarını bildirdi.

Apple’ın mobil işletim sisteminin son sürümü olan iOS 11, teknoloji devinin başına tam anlamı ile bela olmuş durumda. Pek çok farklı konuda sürekli olarak sorunlar çıkaran iOS 11, şimdi de otomatik düzeltmede hata vermeye başladı.

Pek çok iOS 11 kullanıcısının teknoloji forumlarında açıkladıklarına göre, iPhone’un varsayılan klavyesinde ‘i’ yazdığınızda iOS, bunu ‘A[?]’ olarak düzeltmeyi öneriyor. iOS 11.0.3 ve iOS 11.1 sürümleri bulunan cihazlarda karşılaşılan bu hata şu an için tüm iPhone kullanıcılarını etkilememiş gibi görünüyor.

Ayrıca sorunu yaşayan kullanıcılar, son kullanılan emojileri açtıklarında emojilerin arasında bir 'i' harfi olduğunu gördüler. Sorunun ne olduğu ne yazık ki henüz anlaşılabilmiş değil. Fakat çözüm bulunana kadar otomatik düzeltmeyi kapatmak ya da üçüncü parti bir klavye uygulaması kullanmak tek çözüm gibi görünüyor.

Bununla birlikte bazı kullanıcılar Apple Müşteri Destek hattını aradıklarını, yaşadıkları hatayı anlattıklarını ve Apple’ın bu hatadan haberdar olduğunu belirttiler. Müşteri Destek’in söylediğine göre Apple, hatanın en kısa zamanda giderilmesi için çalışıyormuş. En kısa süre muhtemelen iOS 11.2 sürüm güncellemesi olacaktır.