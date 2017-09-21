iOS 11 İle Birlikte Snapchat Kullanmak Artık Riskli!

iOS 11 ile birlikte devreye giren cihazın ekranını video olarak kaydetme özelliği, Snapchat'te gönderilen fotoğrafın ekran görüntüsünü aldığınızda karşıya giden "X Bir Ekran Görüntüsü Kaydetti" bildirimini almamasına yol açıyor!

Snapchat'in yeni güncellemesi gelene kadar, uygulamayı özel veya kaydedilmesini istemediğiniz mesajlarınızı göndermek için kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Nedeni ise Apple cihazlarına iOS 11 güncellemesiyle birlikte gelen "Ekran Kaydetme" özelliği. Çünkü bu yeni özellikle birlikte, normalde birisi gönderdiğiniz görseli veya videoyu kaydetmeye kalktığında veya ekran görüntüsü çektiğinde size gelen "Ekran görüntüsü aldı" bildirimi, iOS 11'in "Ekran Kaydetme" özelliğini kullanırsa size gelmiyor.

Elbette karşıya bildirim gitmeden ekran görüntüsü almanızı veya size gelen "Snap"leri geçici belleğinizden ayıklayarak görselleri kaydetmenizi sağlayan bir sürü program çıkıyor. Ancak Snapchat genelde bu tip 3. parti uygulamaların ya önünü kesiyor ya da yeni güncellemelerle birlikte kullanılmamasını sağlıyor. Ancak şimdilik Apple kullanıcıları için ekran görüntüsü kaydetmek oldukça kolay gibi gözüküyor.

Snapchat'in basın sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre bu durum, uygulama "10.17.5" sürümüne güncellendiği zaman çözülecek. Ancak basın sözcüsünün uyardığına göre yeni güncelleme gelse bile, size "ekran kaydetme" bildiriminin gelmesi için iOS 11 kullanıcılarının da Snapchat uygulamasını güncellemesi gerekecek. Yani eğer ekran kaydınızı alacak kişi Snapchat'i güncellemezse size ekran kaydı bildirimi gelmeyecek.

Bizim önerimiz ise "özel" Snap'lerinizi sadece güvendiğiniz kişilere atmanız. Çünkü iOS 11 güncellemesiyle Snapchat uygulamasındaki bu hata yakın bir zamanda çözülecek olsa da, yayılmasını istemediğiniz fotoğrafları Snapchat üzerinden biriyle paylaşırsanız bunu size bildirim gelmeden kaydetmenin bir yolu her zaman bulunuyor. Özellikle de iCloud ve Snapchat'te yaşanan "Fappening" skandalları bunun en büyük örneği. Yani bu konuda en güvenli önlem sizlersiniz.