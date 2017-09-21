iOS 11'in dağıtılmasının ardından bazı kullanıcılar, ekran kaydı özelliği ile fotoğraflarının ve mesajlarının habersiz bir şekilde kayıt edilmesinden endişe duyduklarını belirttiler.

iOS 11’in kullanıma sunulmasıyla Apple kullanıcıları, mobil işletim sisteminin yeni özelliklerini keşfe çıktılar. Kimi tasarımın telefonu tamamen yenilediğini söylerken kimi de şarj problemi yaşamaya başladığını belirtti. Fakat bazı kullanıcılar, ekran kaydı özelliğinden rahatsız oldular.

Yeni ekran kaydı özelliği, hiçbir üçüncü parti uygulamaya ihtiyaç duymadan, kontrol panelinden kayıt düğmesine basarak kullanıcıların telefon ya da tabletlerinde ekran görüntüsünü video olarak kaydedebilmesini sağlıyor.

Bazı kullanıcılar, ekran kaydı özelliğinin Snap’lerde, mesajlaşmalarda ya da görüntülü görüşmelerde kötüye kullanılmasından endişe ettiklerini belirttiler. (Artık nasıl mesajlar atıyorlarsa…)

''Wooow! Artık Snapchat sohbetlerinde gönderilen fotoğrafları Kamera Roll uygulamasına kaydedebilirsiniz.''

Fakat ekran kaydı özelliği aslında son derece faydalı bir uygulama. Bir büyüğünüzün akıllı telefon üzerinden bir işlemi gerçekleştiremeyip sizi aradığı olmuştur. Böyle bir durumda işlemi ekran kaydı alıp onlara atarak basit bir şekilde anlatabilirsiniz. Ya da bir arkadaşınıza yeni bir uygulama önerdiğinizde ve arkadaşınız uygulamayı anlayamadığında, ekran kaydı ile ona uygulamayı anlatabilirsiniz.

Eğer ekran kaydı düğmesini kontrol panelinde bulamadıysanız, Ayarlar’dan kontrol paneli ayarlarına girerek ekran kaydı düğmesini kontrol paneline ekleyebilirsiniz.