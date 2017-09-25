iOS 11, Apple kullanıcılarına pek çok yeni özellik sunmuş olsa da bazı özellikleri de alıp götürdü. İşte iOS 11'in en sinir bozucu 10 özelliği ve çözümü.

iOS 11, yayınlandığı güne kadar beklenen özellikleri ve yenilemeleri ile çok beklenen bir özellikti. Fakat pek çok uygulamada gerçekleşen değişiklikler, mobil işletim sisteminin ‘sapıtmasına’ neden oldu. Şu anda düzgün çalışmayan pek çok özellik ve uygulama var fakat bunlar gelecek ilk güncellemede düzeltilecektir.

Gelin hep birlikte iOS 11’de var olan en büyük 10 soruna ve bulunan çözümlere göz atalım.

1- Exchange ve Office 365 E-Posta Gönderme Sorunu

Apple’ın kullandığı e-posta uygulamaları olan Exchange ve Office 365’de posta gönderirken ‘E-posta gönderilemiyor. Mesajınız sunucu tarafından reddedildi.’ uyarısı alıyorsanız yalnız değilsiniz.

Kullanıcıların bu konuda bulabildikleri geçici çözüm ise Wi-Fi’yi kapatıp açmak ya da uçak modunu açıp kapatmak.

2- Yeni Fotoğraf ve Video Formatı

Apple, iOS 11 ile birlikte depolama alanından tasarruf etmek için fotoğraflarda HEIF, videolarda HEVC formatını kullanmaya başladı. Tasarruf konusunda bu formatlar başarılı olsalar da dosya aktarımı sırasında bazen sorun çıkarabiliyorlar.

Eğer dilerseniz Ayarlar>Kamera>Format’a giderek video ve fotoğraflarınızı eski dosya biçimlerinde kaydedebilirsiniz. Ayrıca fotoğrafları Mac’e aktarırken bir sorun yaşamamak için Ayarlar>Fotoğraflar’a gidip Mac ya da PC’ye aktar bölümünde otomatik seçeneğini işaretlediğinizden emin olun.

3- 32 Bit Uygulamalar Çalışmıyor

iOS 11 ile birlikte Apple, 32 bit uygulamaların desteğini kesti. Cihazınızda hangi 32 bit uygulamaların olduğunu görmek için Ayarlar>Genel>Hakkında>Uygulamalar’a gidebilirsiniz.

Var olan 32 bit uygulamaların sizin için vazgeçilmez olduğunu düşünüyorsanız cihazınızı ya iOS 10’a geri döndürmelisiniz ya da App Store’dan alternatif bir uygulama bulmanız gerekiyor.

4- Kontrol Merkezinde Wi-Fi ve Bluetooth Bağlantıları

Kontrol merkezindeki Wi-Fi ve Bluetooth düğmeleri, kullanıcıların en anlam veremediği özelliklerden biri olmuş durumda. Wi-Fi ve Bluetooth'u kontrol merkezinden kapattığınızda AirDrop, AirPlay, Apple Pencil, Apple Watch, Hadoff, Instant Hotspot ve Konum Servisleri gibi uygulamalar bu bağlantıları kullanmaya devam edebiliyor. Wi-Fi ve Bluetooth’u kalıcı olarak kapatmak istiyorsanız Ayarlar’a gitmeniz gerekmektedir.

Eğer kafanız karıştıysa aşağıdaki görsellerden Wi-Fi ve Bluetooth’un kısayol düğmesi rengine göre durumunu öğrenebilirsiniz. En üstteki aktif oldukları durumda, ortadaki ‘uyku’ durumunda olduklarında, en alttaki ise devre dışı kaldıklarında nasıl göründüklerini gösteriyor.

5- Uçak Modu

iOS 11 ile birlikte uçak modu, sizin davranışlarınızı kaydetmektedir. Uçak modunu ilk kez etkinleştirdiğinizde Wi-Fi, Bluetooth ve hücresel veri kapatılacaktır. Eğer isterseniz Wi-Fi ya da Bluetooth’u uçak modu aktifken yeniden açabilirsiniz.

Uçak modunu bir sonraki aktif edişinizde, iOS 11 bir önceki uçak modunu hatırlar ve Bluetooth ya da Wi-Fi önceki uçak modunda açık halde bıraktıysanız, bu sefer de açık olacaktır. Dilerseniz kapatabilirsiniz.

6- App Store Otomatik Video Oynatma

Yeni App Store, Apple kullanıcılarının fazlasıyla hoşuna gitti. Fakat uygulamaların tanıtım videolarını otomatik oynatılması bazı kullanıcıları rahatsız etmiş olabilir.

Eğer videoların otomatik olarak oynatılmasını istemiyorsanız Ayarlar>iTunes & App Store>Video Otomatik Oynat’a gidip özelliği kapatabilirsiniz.

7- App Store İstek Listesi

App Store’da bulunan belki de en büyük eksiklik bir ‘istek listesi’nin bulunmayışı. Apple, bu özelliği App Store’a getirene kadar üçüncü taraf istek listesi uygulamalarını kullanmak tek çare gibi görünüyor.

Eğer istek listesi sizin için önemliyse Lookmark kesinlikle işinizi görecektir. Bir uygulamayı istek listesine eklemek istediğinizde ‘paylaş’ düğmesine dokunup Lookmark’ı seçmeniz yeterli.

Lookmark’ı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

8- 3D Touch Uygulama Değiştirici

iOS 11, kullanıcıların 3D Touch ile uygulama değiştiriciye erişimini yok etti. Bir sonraki güncellemede bu özelliğin geri gelmesine kesin gözüyle bakılıyor, fakat şu an için elimizde nispeten bir çözüm bulunuyor.

Ayarlar>Genel>Erişilebilirlik>Yardımcı Dokunma’yı aktif ederek ana ekran tuşuna iki kere basmaktan kurtulabilirsiniz. Ayrıca uygulama değiştiriciyi menünün en üstüne koyarak erişimi daha da kolaylaştırabilirsiniz.

9- Gizli AirPlay Düğmesi

iOS 11’de AirPlay bölümüne ulaşmak şaşırtıcı derecede zordur. Fakat bunun da bir kısa yolu bulunuyor. Müzik Çalar üzerinde bulunan radar ikonuna dokunarak AirPlay bölümüne kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

10- Facebook ve Twitter Entegrasyonu Yok

iOS 11 ile birlikte Facebook ve Twitter’ın yerel entegrasyonu kaldırıldı. Artık ayarlar menüsünden bu uygulamaların hesaplarında oturum açamazsınız. Twitter’ı yüklemeden tweet atmak güzel mi geliyordu? Sizin adınıza üzgünüm.

Maalesef artık Facebook ve Twitter’ın uygulamalarını indirmek zorundasınız. Fakat resmi uygulamaları kullanmak istemiyorsanız, Tweetbot gibi üçüncü taraf bir uygulama üzerinden paylaşım yapabilirsiniz.