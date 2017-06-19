iOS 11'in Kontrol Merkezi'nde Bulunacak 10 Önemli Özellik!

iOS 11'in kontrol merkezinde yer alacak 10 başarılı özelliği sizler için listeledik. Bazıları oldukça hoş görünüyorken bazıları ise kullanıcılar tarafından uzun süredir beklenen özelliklerdi.

Apple’ın kısa süre önce duyurusunu yaptığı yeni işletim sistemi iOS 11 ile birlikte birçok yenilik geliyor. Telefona gelen en güzel yeniliklerden Kontrol Merkezi’nde yer alan 10 özelliği sizler için derledik.

1) Düşük Güç Modu

Kontrol Merkezi yeniliği sayesinde iOS 11'e birçok özellik eklendi. Kontrol Merkezi’nde bulunan pil simgesine tıklayarak simgeyi sarı renge getirdiğinizde, telefonu hızlı bir şekilde güç moduna almış oluyorsunuz.

2) Büyütücü

iOS 10’da gizli olarak bulunan büyütücü özelliği iOS 11’le birlikte çok sağlam geliyor. Yeni özellik, kamerayı bir büyüteç haline getirmenizi ve küçük cisimleri görmek için 10 kat zoom yapmanızı sağlıyor.

3) Apple TV İçin Uzaktan Kumanda

Kontrol Merkezi’ne hızlıca ulaşmamız gereken uygulamaları taşıyan Apple, Apple TV kullanıcılarını da unutmamış. Yeni işletim sisteminde, Kontrol Merkezi’ndeki Apple TV simgesine tıklayarak telefonunuzu televizyon kumandasına çevirebilirsiniz.

4) Ekranı Videoya Kaydetme

Bu özelliğin bizzat işletim sistemine gelmesi, birçok gereksiz ve yorucu programı ortadan kaldırarak video kayıtları oluşturmanızı sağlayacak. Özellikle oyun videoları çekmek için çok rahat bir seçenek olacak. Bu özelliğe de istediğiniz her an, Kontrol Merkezi üzerinden ulaşabileceksiniz.

5) Kılavuzlu Erişim

Bu özellikle telefonunuzdaki erişimi kısıtlayabilirsiniz. Kılavuzlu erişimle bir uygulamayı kitleyebilir veya telefonun istediğiniz tuşlarına erişimi kapatabilirsiniz.

6) Sesli Notlar

iOS 11’le birlikte iPhone’larınıza hızlıca sesli notlar bırakabileceksiniz. Kontrol Merkezi üzerinden ulaşacağınız simgeden telefonunuza sesli notlar bırakın.

7) Cüzdan

Kontrol Merkezi üzerinden hızlıca Cüzdan uygulamasını açın. Cüzdan uygulaması üzerinden bütün ücret işlemlerinizi karşılayabilirsiniz.

8) Notlar

Bazen hızlıca notlar almak isteyebiliyoruz. iOS 10’da büyük zorluklar çıkartan Notlar özelliği, iOS 11 ile birlikte Kontrol Merkezi’ne ekleniyor.

9) Alarm

Yeni kontrol merkezinin yıldızlarından alarm sistemi, alarm kurmak için birçok adımdan geçeceğimize tek bir adımla işi halledebiliyor.

10) Erişilebilirlik Kısayolları

Erişilebilirlik Kıyayolları, Home düğmesine 3 kez basarak oluşturulan bir özelliktir. Birçok özelliği içerisinde barındıran bu kısayol, kendisine kontrol merkezinde yer bulan özelliklerden birisi oldu.