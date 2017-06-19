iOS 11'in Kontrol Merkezi'nde Bulunacak 10 Önemli Özellik!

Apple’ın kısa süre önce duyurusunu yaptığı yeni işletim sistemi iOS 11 ile birlikte birçok yenilik geliyor. Telefona gelen en güzel yeniliklerden Kontrol Merkezi’nde yer alan 10 özelliği sizler için derledik.
1) Düşük Güç Modu
Kontrol Merkezi yeniliği sayesinde iOS 11'e birçok özellik eklendi. Kontrol Merkezi’nde bulunan pil simgesine tıklayarak simgeyi sarı renge getirdiğinizde, telefonu hızlı bir şekilde güç moduna almış oluyorsunuz.
2) Büyütücü
iOS 10’da gizli olarak bulunan büyütücü özelliği iOS 11’le birlikte çok sağlam geliyor. Yeni özellik, kamerayı bir büyüteç haline getirmenizi ve küçük cisimleri görmek için 10 kat zoom yapmanızı sağlıyor.
3) Apple TV İçin Uzaktan Kumanda
Kontrol Merkezi’ne hızlıca ulaşmamız gereken uygulamaları taşıyan Apple, Apple TV kullanıcılarını da unutmamış. Yeni işletim sisteminde, Kontrol Merkezi’ndeki Apple TV simgesine tıklayarak telefonunuzu televizyon kumandasına çevirebilirsiniz.
4) Ekranı Videoya Kaydetme
Bu özelliğin bizzat işletim sistemine gelmesi, birçok gereksiz ve yorucu programı ortadan kaldırarak video kayıtları oluşturmanızı sağlayacak. Özellikle oyun videoları çekmek için çok rahat bir seçenek olacak. Bu özelliğe de istediğiniz her an, Kontrol Merkezi üzerinden ulaşabileceksiniz.
5) Kılavuzlu Erişim
Bu özellikle telefonunuzdaki erişimi kısıtlayabilirsiniz. Kılavuzlu erişimle bir uygulamayı kitleyebilir veya telefonun istediğiniz tuşlarına erişimi kapatabilirsiniz.
6) Sesli Notlar
iOS 11’le birlikte iPhone’larınıza hızlıca sesli notlar bırakabileceksiniz. Kontrol Merkezi üzerinden ulaşacağınız simgeden telefonunuza sesli notlar bırakın.
7) Cüzdan
Kontrol Merkezi üzerinden hızlıca Cüzdan uygulamasını açın. Cüzdan uygulaması üzerinden bütün ücret işlemlerinizi karşılayabilirsiniz.
8) Notlar
Bazen hızlıca notlar almak isteyebiliyoruz. iOS 10’da büyük zorluklar çıkartan Notlar özelliği, iOS 11 ile birlikte Kontrol Merkezi’ne ekleniyor.
9) Alarm
Yeni kontrol merkezinin yıldızlarından alarm sistemi, alarm kurmak için birçok adımdan geçeceğimize tek bir adımla işi halledebiliyor.
10) Erişilebilirlik Kısayolları
Erişilebilirlik Kıyayolları, Home düğmesine 3 kez basarak oluşturulan bir özelliktir. Birçok özelliği içerisinde barındıran bu kısayol, kendisine kontrol merkezinde yer bulan özelliklerden birisi oldu.