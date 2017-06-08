iOS 11 Kullanıcılarını 'Korkutan' Ekran Kaydetme Özelliği!

Bu hafta Apple, geliştiriciler konferansı WWDC 2017’de iOS 11’i görücüye çıkardı. Son sürümün en kullanışlı özelliklerinden birisi de ekran kaydetme özelliği olarak göze çarpıyor. Bu her ne kadar hoş karşılansa da insanlar gizlilik ihlallerinden korkuyorlar ve sosyal medyada konuyla ilgili birçok tepki yer almaya başladı.

iOS 11’den önceki bütün mobil işletim sistemlerinde ekran kaydetmek tam bir kabustu. App Store’dan indirdiğiniz uygulamaların kalitesi tartışılıyordu ve Apple bir türlü ekran kaydetme desteğini sunmuyordu. Hatta bu iş için çıkan iOS uygulamalarının kaliteli olanları ise ücretliydi.

Ancak Apple yeni sürümüyle tüm çilelere bir nokta koydu ve işletim sistemine gömülü ekran kaydetme özelliğinin Eylül ayındaki güncellemeyle beraber kullanıcılara sunulacağını açıkladı. Genel anlamda birçok Apple kullanıcısı, iOS 11’in açıklanan özelliklerinden fazlasıyla memnun. Hatta birçok Android kullanıcısına, iOS 11 ile beraber Apple’a geçmeyi düşündürecek bir adım atıldı. iOS 11'deki bu özelliğin şöyle çalışıyor:

Ekran Kaydetme Özelliğine Sosyal Medyadan Tepkiler Geliyor:

Eğer standart bir iPhone ya da iPAd kullanıcısıysanız, ekranınızda nelerin döndüğünü kaydetmekle çok işiniz olmaz. Temel olarak iOS’u tam anlamıyla tanımayan yakınlarımıza yardımcı olmak için belki de yılda 2-3 defa ancak kullanırız. Bunun için üçüncü yazılımlar aslında yeterli. Ancak Apple’ın böyle bir özelliği işletim sistemine gömmesi, özellikle işi gücü olmayan birçok kullanıcıyı da etkileyecektir.

Sosyal medyadan gelen tepkilerin odak noktası ise işte tam da burası. Bir FaceTime görüşmeniz, tüm videolarınız, galerileriniz telefonunuzun aklınıza gelebilecek her köşesi kaydedilebilir olacak. Hatta sosyal ilişkilerin zedeleneceğini düşünen insanlar da bulunuyor. İşte o haklı tepkilerden bir kaçı:





“Bütün ilişkilerin yok oluşunu ve ortalığı karıştıran kavgaların çıkışını beklerken ben…”

“Ekran görüntüsü ile belgelemenin yeni seviyesi, bütün Snapchat DM’leri açığa çıkacak”

“Bu özellik kültürü tamamen yeni bir düzeye çıkartıyor”

“Bu sonun başlangıcıdır. Kanıtlar kağıtlardan videolara geçecek, tekrar ediyorum: Kimse güvende değil!”

“İnsanlar artık FaceTime çağrılarını kaydedecekler”

Olayı Black Mirror Dizisine Bağlayanlar Bile Var:

"Herkesin kanıtlarını kayıtlardan yürütme özelliğine sahip olduğu Black Mirror bölümünü hatırlıyor musunuz?"

“Amerika her geçen gün Black Mirror’un bir bölümüne benzemeye başladı”