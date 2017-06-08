iOS 11 Sürükle ve Bırak Özelliği iPhone'lara da Geliyor

WWDC 2017 etkinliğindeki iOS 11 duyurusunda iPad'ler için gösterilen sürükle ve bırak özelliği, iPhone'larda da kullanılabilecek.

Apple, WWDC 2017 etkinliği kapsamında iOS 11'in duyurusunu gerçekleştirirken yeni iPad üzerinde bazı dosyaların 'sürükle ve bırak' yöntemiyle diğer uygulamalara nasıl kolaylıkla aktarıldığını göstermişti. iOS 11'in en çok beğenilen özelliklerinden biri olan bu özelliğin, sadece iPad'lerde ekranı ikiye bölme özelliği açıkken kullanılacağı tahmin edilirken iOS 11'in geliştiriciler için yayınlanan beta versiyonu bu özelliğin iPhone'larda da çalıştığını gösteriyor.

Böylelikle iOS 11 güncellemesi sayesinde iPhone kullanıcıları, bir uygulamadan alacakları dosyayı sürükle ve bırak yöntemiyle kolaylıkla başka bir uygulamanın içine aktarabilecekler ancak bu özellik iPad'e göre nispeten daha zor çalışacak. Bildiğiniz gibi iPhone'larda ekranı ikiye bölme özelliği bulunmuyor. Bu nedenle sürükle ve bırak yönteminin iPhone'larda kullanılması için kullanıcıların önce içeriği seçerek sürükleme başlaması ve ardından 'son uygulamalar' ekranına gelerek içeriği göndermek istedikleri uygulamanın üstüne bırakması gerekiyor.

Özellikle iOS cihazlarını iş amaçlı kullanan kişiler için dosya transferini kolaylaştıracak olan bu özelliğin iPhone'larda ne kadar rahat kullanılacağı bilinmez ama günün sonunda hayatı kolaylaştıran bir özellik olduğu kesin.

BONUS VİDEO

Bu arada iOS 11 ile birlikte iPhone'lara gelen özellikleri yakından deneyimlediğimiz iOS 11 İncelemesi videomuzu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: