iOS 11’in 5. Beta Sürümüyle Birlikte Gelen 5 Yenilik

iOS 11'in 5. beta sürümünde ne gibi yenilikler var? Daha çok tasarımsal anlamda iyileştirmeler sunan güncellemeye göz attık.

Apple’ın iPhone 8 ile çıkarmayı planladığı iOS 11’in beşinci beta sürümü yayınlandı. Yeni güncelleme ile birlikte birçok hata giderilirken bazı yeni tasarım değişiklikleri de gelmiş.

Bugün size iOS 11 Beta 5 ile birlikte gelen özelliklerden bahsedeceğiz.

iCloud Mesajlar

iCloud mesajlar özelliği beta sürümü için kaldırıldı. Eylül ayında sistem final sürümüne çıkınca yeniden kullanılabilir olacağı düşünülen iCloud mesajların neden kaldırıldığı hala bilinmiyor.

Kontrol Merkezi Müzik Simgesi

Bu küçük ama etkili yeni özellik, AirPod, hoparlör, AirPlay gibi cihazları tanıyarak ses kaynaklarını listeliyor. Göstergeye dokunduğunuzda hızla seçilebilecek bir kaynak listesi açılır. Bu sayede müziği dinlemek istediğiniz yeri belirleyebilirsiniz.

Ayarlar

Ayarlar uygulama simgesi düzeltildi. Gri tonlarında olan simge daha çok siyah tonlara aktarılarak dişlileri daha belirgin bir hale getirildi.

Kamera

Kamera uygulama simgesi de bu güncelleme ile birlikte değiştirilen özellikler arasında yer alıyor. Yeni simgede ortadaki iki çizgi ortadan kalkarak küçük ama etkili bir değişiklik yapılmış.

Ekran Kaydı

iPhone veya iPad ekranınızı kaydederken kayıt işleminin yapıldığını gösteren çubuk, mavi yerine kırmızı rengine dönüştürüldü. Böylelikle kayıt yapıldığı daha iyi anlaşılabiliyor.

iOS 11 ile ilgili bildiğimiz bilgiler şimdilik bu şekilde. Yakında yeni bilgiler geldikçe sizleri haberdar edeceğiz.