Tüm iPhone'ların Pil Ömrü 2 Katına Çıkacak

Şu anda beta aşamasında olan iOS 11.1 ve önceki iOS 11'lerin karşılaştırıldığı bir videoya göre yeni güncelleme, telefonların pil ömrünü çok önemli ölçüde artıracak.

iOS 11, hem iPhone hem de iPad’ler için yeni özellikler ve iyileştirmeler getirmeye hazırlanıyor. Apple mobil cihazlarının %60’ının geçiş yaptığı iOS 11, iPhone’ların kara belası olan pil tüketimi sorununu çözmeyi hedefliyor.

Şu anda iOS 11.1 çıkmadan önce son testlere sokuluyor ve güncellemenin en yakın sürede serbest bırakılması bekleniyor. Yeni güncelleme ile birlikte gelmesi beklenen en önemli detayın ise pil optimizasyonu olduğu ortaya çıktı. Şu anda beta kullanıcılarının telefonunda yer alan iOS 11.1 büyük pil optimizasyonu sayesinde kullanıcılarını bir hayli memnun edecek gibi.

Güncelleme öncesi ve sonrasında batarya tüketimi konusunda çok ciddi bir fark var. iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus ve iPhone 8 Plus’da yapılan açık ekran testlerine göre telefonunuzun ekranı açıkken, eskisine nazaran yaklaşık 2 kat daha uzun pil ömrü sağlıyor.

iDeviceHelp isimli YouTube kanalının yaptığı testte, iOS 11.0.3’te çalışan üç cihaz, ekranları açık bir şekilde teste sokulunca 4 saat 40 dakikalık performansla iPhone 6 Plus galip geliyor. Şu anda beta sürümü bulunan iOS 11.1 yüklendiğinde ise işler değişiyor. Aynı telefon güncelleme ile birlikte ekran açıkken bekleme süresini 7 saat 35 dakikaya kadar çıkartıyor. Serinin son telefonu iPhone 8 Plus ise 8 saat 52 dakika ile iki güncelleme arasında inanılmaz bir oran yakalamayı başarıyor.

Tek bir optimizasyonla batarya tüketimini bu denli dengeleyebilen Apple’ın bunu neden daha önce yapmadığını sormadan geçemeyeceğim.