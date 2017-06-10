iOS 11'in Rahatsız Etme Özelliği Kazaları Önleyebilir

iOS 11 ile gelecek yeni bir geliştirme de rahatsız etme ayarına oldu. Bu yeni değişiklik sayesinde artık araç kullanırken telefon dikkat dağıtmayacak.

Yakında iPhone'lar telefon sahibinin araç kullandığını fark edip tüm mesajları, aramaları ve bildirimleri durduracak. Bu bahar kullanıma sunulacak olan iOS 11'de gelecek olan ve isteğe göre kullanılabilen "Araç Kullanırken Rahatsız Etme" özelliği sayesinde telefon sebepli trafik kazalarının sayısı azalabilir.

Bu özellik aktif olduğu sürece telefonun ekranı bildirim gelse bile boş olarak gösterilecek. Kullanıcılar ayrıca isterse karşı tarafa daha önce ayarlanmış otomatik cevaplar da verebilecek.

Bu özelliği anlık olarak tıklanabilecek "Araç kullanmıyorum." tuşu ile devre dışı bırakabilmek de mümkün olacak.

Dünya genelinde 700 milyon iPhone kullanıldığı düşünülünce gerçekten de telefonların yarattığı dikkat dağınıklığının önüne az da olsa geçilebilecek gibi duruyor.