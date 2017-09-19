Apple'ın mobil işletim sisteminin merakla beklenen son sürümü iOS 11, bugün itibari ile iOS 11 kullanıcılarına dağıtılmaya başlandı.

Sonbahar geliyor, yapraklar sararıyor, havalar soğuyor, iPhone’lar güncelleniyor… iOS 11 yeni kontrol merkezi, daha doğal sesli Siri ve daha pek çok özelliği ile bugün iPhone kullanıcılarına dağıtılmaya başlandı.

Cihazınızı iOS 11'e güncellemeden önce herhangi bir sorun ile karşılaşmamak için uygulamanız gereken bazı adımlar var. Bu adımları uyguladıktan sonra yeni iOS sürümünü yükleyerek yepyeni özelliklerini keşfetmeye hemen başlayabilirsiniz.

Hangi cihazların iOS 11 güncellemesi alacağını ve iOS 11'in ne gibi yenilikler getirdiğini bilmiyorsanız aşağıdaki habere göz atabilirsiniz.

Yedekleme Yapın

Cihazınızı iOS 11’e yükseltmeden önce ilk yapmanız gereken şey, verilerinizi yedeklemenizdir. iCloud’a yedekleme yaparak rehberinizi, ayarlarınızı ve mesajlarınızı koruyabilirsiniz. Uygulamalarınız, oturum açma bilgileriniz gibi daha detaylı bir yedekleme yapmak için iTunes’u kullanabilirsiniz. iTunes’u açın, cihazınızı seçin ve ‘Yedekle ve Geri Yükle’ seçeneğinin altındaki ‘şimdi yedekle’ye tıklayın.

Cihazı Güçlü Tutun

Yükseltme, cihazınızı bir hayli yoracak ve veri tüketecek. Bu nedenle yükseltme işlemine başlamadan önce cihazınızı şarja takmanız ve Wi-Fi’ye bağlamanız önemlidir.

Depolama Alanı Açın

iOS 11, cihazınızdan fazladan 2GB boş alan talep edecek. Bu nedenle yükseltme işlemini başlatmadan önce depolama alanını kontrol edin. Eğer boş yeriniz yoksa Google Fotoğraflar uygulaması video ve fotoğrafları yedeklemek için son derece idealdir. Google Fotoğraflar’da yedekleme işlemini gerçekleştirdikten sonra uygulamanın ayarlarından ‘Depolama alanında yer açın’ seçeneğine tıklayarak yedeklenen fotoğraf ve videoların cihazınızdan silinmesini sağlayabilirsiniz.

Ve iPhone'unuz iOS 11'e Hazır

Verilerimizi yedekledik, şarjımızı doldurduk, Wi-Fi’ye bağlandık, depolama alanımızı boşalttık. O halde artık gösteri başlasın. Telefonunuz güncelleme geldiğinde size bildirecektir. Fakat yine de siz manuel olarak gerçekleştirmek istiyorsanız Ayarlar’ı açın ve ‘genel’ sekmesine gidin. Burada yazılım güncellemesine tıklayarak cihazınızı iOS 11’e yükseltebilirsiniz.