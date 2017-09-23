iOS 11 iPad Güncellemesi İle Yazmak Artık Daha Kolay

Özel semboller ve rakamları yazabilmek için klavyeler arasında geçiş yapma ihtiyacı iOS 11 güncellemesi ile ortadan kalkıyor.

Apple’ın iOS 11 güncellemesi sayesinde iPad’de yazmak bariz bir şekilde kolaylaştı.

Nasıl olduğuna bir bakalım:

‘QuickType (Hızlı Yazma)’ adlı yeni özellikle kullanıcılar artık ihtiyaç duydukları rakam ve semboller arasında geçiş yapmak zorunda kalmayacaklar. iPad kullanıcıları şimdi örneğin ‘T’ harfi gibi belirli bir tuşa dokunarak ya da parmakla vurarak o tuşla ilişkilendirilmiş gri renkte sembol ya da numarayı yazabilecekler.

Aşağıda iOS 11 güncellemesinde gösterilen klavyede ‘T’ tuşunun üzerinde gri renk ‘5’ rakamı bulunuyor. Fakat üzerine parmağınızla vurduğunuzda ya da parmağınızı kaydırdığınızda 5 rakamını çıkararak, klavyeler arası geçişte kaybedilen zamandan tasarruf edilmiş olacak.

13 inç ekranlı iPad kullanıcılarının halihazırda QuickType fonksiyonlarına ihtiyaç bırakmayacak derecede büyük bir klavyesi bulunuyor fakat, bu fonksiyonlar yine de belirli bir dereceye kadar kısıtlı da olsa klavye üzerinde yer alıyorlar.