Apple’ın mobil işletim sistemi iOS 11, yüksek kaliteli ve düşük boyutlu olan .flac uzantılı ses dosyalarını doğrudan yürütmemizi sağlayacak. Hafızadan tasarruf ederken, kaliteli müziğin keyfini çıkartmak da mümkün olacak.

Apple dün yeni işletim sistemi sürümü olan iOS 11’i görücüye çıkardı. Gelen onlarca özellik, geliştirme ve yeniliğin yanı sıra, kullanıcıların müzik deneyimi de unutulmamış. Bu sonbaharda kavuşacağımız işletim sistemini artık sabırsızlıkla bekliyoruz.

Geliştirici sürümünü daha önce kurmuş olan birkaç Apple geliştiricisi, iOS 11’de .flac ses dosyalarını yürütmek için destek geldiğini fark ettiler. Kullanıcılar artık, iPad'lerinden ve iPhone'larından yüksek kaliteli müzik dosyalarını hafızada çok yer kaplamadan depolayabilecekler.

Flac Nedir?

FLAC (Free Lossless Audio Codec) özgür, kayıpsız bir ses kodlamasıdır. Sayısal sesleri kayıp olmaksızın sıkıştırmak için kullanılan algoritması, dosya boyutunu % 50-60 arasında boyutu düşürmektedir. 1 dakikalık .wav dosyası 10mb, .flac dosyası ise 4,2 - 6,3 mb arasındadır.

Bu işlevsellik, ilk olarak iOS 11 Beta 1 sürümünü çalıştıran bir iPhone 6S Plus'da tespit edildi ve edinilen bilgilere göre yeni duyurulan dosya yönetim uygulamasının da bir parçası olacak. Şimdiye kadar Apple, kasıtlı olarak hem iTunes hem de iOS'taki .flac dosyaları için destek sunmuyordu. Bunu yapmak için App Store üzerinde birçok seçenek bulunsa da, Apple sonunda uyandı ve desteği işletim sistemiyle birlikte sunmaya karar verdi.

Apple’ın Dosyalar uygulamasını iOS 11 ile sunmasının nedenlerinden biri de, iPad’lerin kullanımını dizüstü bilgisayar tecrübesine yaklaştırmak. Görünen o ki Apple, “kapalı sistem” ön görüsünden yavaş yavaş kopuyor ve kullanıcı dostu yeniliklerle yüzümüzü güldürmeye başlıyor.