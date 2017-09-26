iOS 11 Kullanıcılarının Şikayetleri Artıyor!

Apple’ın iOS 11’i piyasaya sürmesinin ardından şikayetler durmak bilmiyor. Kullanıcılar uygulamaların kendi kendine kapandıklarını, batarya sorunları yaşadıklarını belirtiyorlar.

Reddit'te iOS 11’i yüklediğini belirten çok sayıda kullanıcı, ciddi sorunlar bildirmeye başladılar. İşletim sisteminin henüz tüketiciler için hazır olmadan sunulduğu yönünde iddialar ortalıkta dolaşıyor. O mesajlar şu şekilde:

“Yükselttiğimden beri uygulamaları başlatmak oldukça zorlaştı. Safari, Reddit, ESPN, Yahoo gibi uygulamalar korkunç derecede geç açılıyorlar. Ya ana ekrana geri dönüp uygulamaları kapatmak zorunda, ya da silip tekrar yüklemek zorunda kalıyorsunuz. Bazen bu işlem birkaç dakikanızı yiyor. Elimdeki cihazı da hiç sıfırlamak zorunda kalmamıştım, son iki günde bunu iki kez yaptım.”

Kullanıcılar, cihazlarının uygulama açma işinde sınıfta kaldıklarını belirtiyorlar. Sorun kronik bir problem olduğu için cihazı sıfırlamaktan başka çareleri de kalmıyor. Bazen uygulamaların ana ekrandan başlatılamadığını ve bildirimlere tıklanınca uygulamanın açılmadığını söyleyenler de var. Diğer bir kullanıcı mesajı da şöyle:

“Beta sürümünü kullanırken durum çok daha iyiydi. Ama şimdi çöken veya donan uygulamalar var. Bazen cihazımın yanıt vermediği bile oluyor. Ana güncelleme içinde gelen bir şey Bluetooth bağlantımı işlevsiz kıldı. Şimdi şarkılarımı değiştirmek için beta da çalışan şarkı atlama tuşunu kullanamıyorum.”

Güncellemeden sonra pil ömrünün ciddi şekilde artması iyi bir şey fakat bu aksilikler yüzünden cihazların kullanılamayacak olmaları, pil ömrünü anlamsız kılıyor.

Elbette iOS 11’e geçiş yapan tüm kullanıcılar bu sorunlardan etkilenmemiş olabilir. Diğer yandan Reddit’e yansıyanlar problemlerin kitleselleştiklerini gözler önüne seriyor. Apple kısa zamanda yayınlayacağı güncellemelerle bu sorunların üstesinden gelecektir. Nitekim sorunların ciddiyeti tüketicilerin sabrını da taşırmak üzere olduğundan, elini çabuk tutması gerekiyor.

Reddit kullanıcılarının iddiları üzerine cihazlarını sıfırlayan ve sorunları düzelttiklerini söyleyen kullanıcılar da var. iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPad PRo hakkında şikayetler varken, iPhone 8 ve 8 Plus’ın bu sorunlardan etkilenmediğini söylemek mümkün. Büyük ihtimalle ortaya çıkan sorunlar bir pazarlama taktiği olabilir. Bekleyip görmekte ve Apple’ın iddialar üzerine yapacağı açıklamayı dinlemekte fayda var.

Eğer iOS 11 güncellemesini yüklediyseniz ve çeşitli sorunlar yapıyorsanız hemen aşağıdaki anketimize katılın. Eğer karşılaştığınız problem anket dışındaysa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.