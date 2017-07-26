iOS 11, siz istemediğiniz halde otomatik olarak kamuya açık ağlara otomatik bağlanma sorununu tarihe karıştırıyor.

Dışarı çıktınız ve telefonunuzda ilgileniyorsunuz. Bu sırada bakıyorsunuz ki iPhone'unuz kamuya açık bir Wi-Fi'ye otomatik olarak bağlanmış. Eğer Wi-Fi'yi kapatmazsanız, manuel olarak ayarlardan Wi-Fi'ye erişimi kapatmanız gerekiyor. iOS 11 ile beraber bu istenilmeyen ağa bağlanma sorununuz ortadan kalkıyor.

Apple'ın iOS 11 tanıtımında bahsetmediği bu özelliği ancak ayarlarda dolaştığınızda fark edebiliyorsunuz. Cihaz, güvenilmeyen bir ağ bulduğu zaman kendiliğinden o ağa bağlanmayı devre dışı bırakıyor. Şu an için neye göre ağları 'güvensiz' olarak tanımlayacağı ya da ne kadar güvenilir olduğu bilinmiyor.

iOS 11 ile güvenilmeyen ağlara bağlantı otomatik olarak engellenecek ama o zamana kadar kendi çözümünüzü kendiniz üreterek ayarlardan tüm kamuya açık ağları unutabilirsiniz.