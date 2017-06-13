iOS 11'in ‘Sürükle Bırak’ İşlevi iPhone’larda Olmayacak!

Apple, iOS11 için gerçekten bir çok kişiyi heyecanlandırdı. Ancak işletim sisteminin en kullanışlı özelliklerinden birisi olan “sürükle bırak” işlevi iPhone’larda ne yazık ki bulunmayacak.

iPad’lere yüklenen iOS 11 geliştirici sürümünde en çok göze çarpan yeniliklerden birisi sürükle bırak özelliğiydi. Birçok ögeyi tek seferde tutup istediğiniz uygulamalar arasında taşıyabildiğiniz özellik, iOS cihazlarını PC’lere yakınlaştıran kritik bir yenilik.

Apple her zamanki gibi kısıtlamalarına bir yenisini daha ekledi ve iOS 11’in nihai sürümü için iPhone’larda sürükle bırak fonksiyonun olmayacağını belirtti. Geliştirici sürümünün yayınlandığı ilk günlerde geliştiriciler söz konusu özelliği kullandıklarını dile getiriyorlardı, ancak kullanıcılar tarafından erişilemeyen gizli bir ayar güncellemesiyle bu özellik devre dışı bırakıldı.

iPhone’nun iPad gibi çoklu görev ekranı ve bölümlendirilmiş sekmeleri olmadığından bu iptali makul gören geliştiriciler de var. Ancak bu kararın arkasında sadece ekran boyutundaki farkın olmadığı aşikar. Şimdilik Apple’ın iPhone kullanıcılarını neden böyle bir özellikten mahrum bırakacağı tam bir muamma. Nitekim iPad kullanıcılarının birçok işini kolaylaştıracak sürükle bırak işlevi, iPhone için tekrar düzenlenerek yayımlanabilir.