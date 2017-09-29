iOS 11'le Gelen En Uygunsuz Özellikler

iOS 11’le iPhone ve iPad’e çok sayıda yeni ve heyecan verici özellikler geldi. Ama, aynı zamanda oldukça rahatsız edici olanları da var.

Her yeni işletim sisteminde olduğu gibi iOS 11’ de çıkışının ilk haftası boyunca bazı aksaklıklar yaşadı. Microsoft Exchange kullanıcılarının iPhone’la e-posta gönderip, almalarını imkansızlaştıran malum açık da dahil olmak üzere.

Bu e-posta sorunu giderilmiş olmakla birlikte, bazı şeyler hala oldukları yerde duruyorlar. Apple’ın iOS 11’le yaptığı en uygunsuz düzenlemelerden bir kaçını sıralayalım.

iPad’in yeni klavye, dağıtmış kendini

iPad’in yeni ‘Flick Keys (Vur-Yaz)’ özelliğine o denli itirazlar oldu ki, bu özelliğin nasıl kapatılabileceğini sorgulayan yazılar dahi yazıldı. Klavye ile biraz haşır neşir olduğunuzda, sanki alışabileceğiniz bir şeymiş gibi gelmeye başlıyor. Fakat, Apple bunu, iPad iOS 11 için varsayılan klavye olarak ayarlamak yerine, kullanıcının tercihine bıraksaydı daha iyi olurdu diye düşünüyoruz.

32-bit uygulamalar tarih oldu gibi

Apple, iOS 11 ile 32 bit uygulamalara desteğini kaldırıyor. Aslında bir süredir geliştiricilere, uygulamalarını 64 bit'e güncellemeleri yolunda bildiriler gönderen Apple’ın bu yönde bir adım atacak olması sürpriz değildi. Fakat, halen kullanmakta olduğunuz eski uygulamalarınız varsa, bunları iOS 11’de kullanamayacaksınız. Zira geliştiriciler bu uygulamaları henüz 64 bit’e güncellemediler. Bu uygulamaların tarih olma ihtimali de oldukça yüksek gibi.

Wi-Fi ve Bluetooth’u kontrol merkezinden kapatamıyorsunuz

Bir çoklarımız için Kontrol Merkezi, ayarlar menüsünde bir dizi işlem yapmak zorunda kalmadan Wi-Fi ya da Bluetooth’a kolayca açıp kapatmayı sağlayan bir birim olma özeliğine sahipti. Bu kontroller iOS 11’de de var ama, kapatılsalar bile kapanmış olmuyorlar. Ayarlar menüsüne gitmeden Bluetooth ya da Wi-Fi’ı tüm uygulamalar için kapatmış olmuyorsunuz. Apple’ın bu uygulamayı getirmesinin temelinde yatan sebep, telefonun Apple Watch ve Apple Pencil gibi cihazlarla iletişiminin kesilmemesini sağlamak. Fakat yine de bütünüyle kapatmak için ekstra adımlar atmak zorunda kalmak, can sıkıcı.

Yeni ‘App Store’ ile otomatik reklam bombardımanına tutulacaksınız

Yeni ‘App Store’ oldukça güzel ama, bir ton otomatik olarak çalmaya başlayan reklamla dolu. Ola ki bu rahatsız edici özellikten kurtulmayı dilerseniz (kim istemez ki?), telefonunuzun ‘Ayarlar’ menüsüne giderek, ‘Otomatik Video Oynatma’ özelliğini kapalı moduna getirerek, bu badireyi atlatabilirsiniz (ya da eğer reklamları seyretmekten hoşlanmakla birlikte cep telefonu bağlantınızı sömürmelerini istemiyorsanız ‘Sadece Wi-Fi’ konumuna da getirebilirsiniz).

Facebook ya da Twitter mevcut değil

Artık Facebook ya da Twitter’da paylaşım yapmak için bu uygulamaları bizatihi yüklemeniz gerekiyor. Eskiden olduğu gibi ‘Ayarlar’ menüsünden hesap bilgilerinizi girerek, otomatik giriş yapma imkanınız elinizden alındı. Bir çokları bu uygulamaları halihazırda yüklemiş olabilirler fakat, Facebook’un telefonunuz üzerinde sizi taciz etmesine imkan vermeden mesaj paylaşımında bulunmak gibi bir rüyanız varsa, uykudan uyansanız iyi olacak.

'Gece Vardiyası' özelliğini bulmak, deveye hendek atlatmaktan zor

İlk bakışta anlaşıldığı kadarıyla Apple, ‘Gece Vardiyası’ özelliğini ‘Kontrol Merkezi’nden kaldırmış gibi görünüyor. Bunun yerine özellik, iPhone’daki parlaklık ayarları içerisine taşınmış. Özelliği sıklıkla kullananlar arasındaysanız, aynı zamanda Apple’ın 'iOS11: Akıllı Evirme' özelliğine de göz atmanız yerinde olacaktır diye düşünüyoruz.