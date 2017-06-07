iOS 11’li iPhone’a Dair Tüm Ekran Görüntüleri!

iOS 11'de yenilenen tasarımlar, yeni bir kontrol paneli ve sistem genelinde devrimsel değişikliklerin yanı sıra Siri’nin evrimi gözleri kamaştırıyor.

Eğer yoğun gündemde bir yerlere dalıp gitmediyseniz, Apple’ın mobil cihazları için büyük değişimlerle gelen iOS 11 sürümünü duymuşsunuzdur. Aşağıda, bir iPhone’nun iOS 11 ile neye benzeyeceğine dair detaylı ekran görüntülerini göreceksiniz.

Siri:

En büyük görsel değişimlerden biri kesinlikle Siri'ye ait. Siri'nin sizi dinleme moduna geçtiği zaman eskiden dalgalanmalar şeklinde görünen arayüzü, artık Apple’ın yeni HomePod’u üzerindeki ışığa benzer bir hal alıyor ve kutucuk şeklinde görünüyor. Elbette Siri’deki yenilikler sadece görsellikle sınırlı değil, asistanın yapay zekasında da iyileştirmeler yapılmış durumda. Ancak değişikliklerin nasıl göründüğüne dair konuşmaya devam edelim, teknik detaylar hemen aşağıdaki haberde:

Mesajlar:

iMessage uygulaması da tasarım olarak yenilendi. Fiziksel anlamda büyük değişiklikler olmamasına rağmen yeni özellikler, kullanımı daha kolay hale getiriyor ve çıkartmalar daha da zenginleşiyor. Üstelik başka bir Apple kullanıcısı ile mesajlaşıyorsanız, Apple Pay ile para göndermek artık çok kolay.

App Store:

App Store kapsamlı bir revizyon geçirdi ve neredeyse baştan aşağıya yenilendi. Kullanıcılara yeni içerikleri günlük olarak sunacak Today sayfasının yanı sıra Uygulamalar ve Oyunlar kendi sekmelerine sahip oldu.

Apple Music:

Müzik uygulamasındaki sekmelerin tasarımları aynı kalmış olsa da dinlediğiniz içeriğin başlık görünümleri değiştirildi.

Kontrol Paneli:

Hafıza Yönetimi:

Mail Arayüzü: