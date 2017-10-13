iOS 11, Mobil Cihazlarda iOS 10'u Geçti

iOS 11, %47 ile iOS 10'un önüne geçerek en çok kullanılan iOS işletim sistemi oldu.

iOS 11’in çıkışını yapmasının ardından 3 hafta geçti. Bu süreçte pek çok kullanıcı tarafından beğenilen bir işletim sistemi olmayı başaran iOS 11, istatiksel açıdan bakıldığında da büyük bir başarı örneği gösteriyor. Analitik şirketi Mixpanel’e göre iOS 11, Apple cihazlarının %47’sine yüklenmiş durumda. iOS 10 ise %46’da kaldı.

Android 8’in en son ortaya çıkan bilgilerinde %0.2’de kaldığı düşünülürse bu olayın büyük bir başarı örneği olduğunu söylemek gerekiyor. iOS 11 son derece başarılı bir grafik çizmiş olsa da geçen sene çıkan iOS 10’a göre daha kötü bir başarı sergiledi. Geçen sene çıkan iOS 10, önceki modeli iOS 9’u yalnızca 2 hafta içerisinde geçmeyi başarmıştı. iOS 11 ise 2 hafta içerisinde cihazların %38.5’ine aktarılmıştı.

Günümüzde bu oran çok düşmüş olmasına rağmen hala iOS 9 kullananlar bulunuyor. Apple kullanıcılarının %6.7’si şu anda iOS 9’u kullanmaya devam ediyor. Yine de bu oranlar Android ile kıyaslandığında Apple cihazlarının güncel işletim sistemi konusunda kullanıcılarını çok daha fazla memnun ettiğini söyleyebilirim.