iOS 11 Sayesinde Cihaz Kurulumu Artık Çok Daha Hızlı!

iOS 11, yeni duyurulan Otomatik Kurulum özelliği sayesinde kurulumu çok daha hızlı yapıyor.

Uzun süredir merakla beklediğimiz iOS 11 sonunda duyuruldu. Yeni işletim sistemi ile birlikte birçok özelliği tanıtan Apple, kullanıcılardan olumlu tepkiler almayı başardı. Dosyalarda yapılacak işlemlerde kullanıcıları daha özgür bırakan Apple, bu dosyaları aktarmak ve geri alma eylemleri için çok daha hızlı çalışan Otomatik Kurulum özelliğini de duyurdu.

Telefonunuzu aynı özelliğe sahip bir başka iOS veya Mac cihazının yakınında tuttuğunuzda, yeni iPhone ve iPad’inize verileri aktarabileceksiniz. Bu özellik hakkında henüz net bir bilgi yok, ancak Apple Watch’u iPhone’a eşleştirirken gördüğümüz adımları andırıyor. Veri aktarım kimliğini onaylamak için yeni cihazınızı dijital görüntünün üzerine koymanız yeterli olacak.

Yeni aygıt kurulumunun ne kadar hızlı, ne gibi artı ve eksileri olduğunu onunla kurulum yaptığımızda anlayabileceğiz. Eski sistemde böyle bir kurulum yapmak için defalarda kez Apple kimliğinizi ve diğer kimlik bilgilerinizi girmeniz isteniyor. Bu da kullanıcıları bir hayli yavaşlatıyor.

WWDC 2017’de tanıtılan tüm özellikler kağıt üzerinde hoş gözükseler de pratikte ne gibi durumlarla karşılaşacağımızı ilerleyen günlerde göreceğiz.