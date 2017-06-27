iOS 11 Sayesinde, iPhone'unuzla Uzunluk Ölçebileceksiniz!

Apple, mobil işletim sistemi iOS 11’i yaklaşık bir ay önce geliştiricilere sundu ve tüm dünyaya tanıttı. İşletim sistemiyle gelen en büyük yeniliklerden biri AR (Arttırılmış Gerçeklik) arayüzü, geliştiricilerin dikkatini fazlasıyla çekiyor ve hatta uzunluk ölçümü için çeşitli uygulamalar da yapmış durumdalar.

iOS 11 geliştiricileri yakın zamanda Beta 2 sürümüne kavuştular. WWDC 2017’de duyurulan ilk beta sürümüne göre daha stabil çalışan yeni sürüm, uygulama geliştiricilerine hayal ettiklerinin de ötesinde işler yapma fırsatı sundu. Özellikle AR kategorisi, geliştiricilerin en çok ter döktüğü alan olarak dikkatleri üzerine çekiyor. iOS 11 ile gelen ARKit’in potansiyeli ise henüz nihai sürüme ulaşmamış olmamıza rağmen göz dolduruyor.

Yaptıkları işlerin sonuçlarını Twitter üzeriden paylaşan geliştiriciler, her zaman mobil dünyanın gelişimi hakkında bizlere fikir sundular. Çok stabil olmamakla birlikte yeni yapılan uygulamalar, ARKit’in uzunluk ölçümü için kullanılabildiği ortaya koyuyor.

Hemen aşağıda izleyeceğiniz video, uzunluğu ölçülmek istenen nesnenin başına ve sonuna pimler sabitlemenizi ve nesnenin hemen üzerinde uzunluğunu görmenizi sağlıyor.

Sıradaki video ise, ARKit’in gerçeğe optimizasyonu konusunda önünde çok büyük engellerin kalmadığını gösteriyor. Hassas ölçümler için henüz erken olsa da söz konusu uygulama, ufak denebilecek bir hatayla nesnenin uzunluğunu rahatça ölçüyor.

Aslında arttırılmış gerçeklik deneyimleri için ekstra donanım gereksinimi duyulur. Ancak Apple, bundan bir yıl önce söylendiği gibi gerçekten telefonun tanımını değiştirecek gibi. Üstelik hiçbir donanım kullanmadan bunu yapabiliyor. Ekstra donanımlarla söz konusu deneyimlerin çok daha kaliteli olacağı konusunda garanti verebiliriz.

Muhtemelen sonbaharda resmi duyurusu ile karşılaşacağımız iPhone 8, ARKit performansının üst düzey yaşanacağı bir cihaz olacak.