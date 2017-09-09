iOS 11 Sızıntıları Bir Çok "iPhone 8" Özelliğini Doğruladı!

iOS 11 ile ilgili sızıntılar ve beta kullanıcılarının internete yaydığı yeni özellikler bir süredir gündemde. Yeni iOS 11 sızıntılarına göre, iPhone 8 ile ilgili bir çok sızıntı gerçek gibi gözüküyor.

Geçtiğimiz gün iOS 11 ile ilgili beta kullanıcılarından dev sızıntılar ortaya çıktı. Resmi çıkışını gerçekleştirmeyen bu iOS sürümüyle ilgili sızıntılar bir çok yeni özelliği de ortaya çıkarmıştı. Ancak insanların en büyük beklentisi iPhone'un yeni modeliyle ilgili bilgi almaktı o da gerçekleşti. Yeni iPhone'la ilgili bir çok popüler iddiayı da doğrulayan bu sızıntılardan sonra elimize bir çok doğrulanmış bilgi geçmiş oldu. Ayrıca yine bir çok da yeni bilgi ortaya çıktı. Yeni iPhone'un tanıtımına az kaldı, peki son sızıntılar ile birlikte elimizdeki bilgiler neler? Haydi tek tek bakalım:

Portre Aydınlatması

Doğrulanan sızıntılardan önce, bu sızıntıyla birlikte ortaya çıkmış yeni bir özellikten bahsedelim. "Portre Aydınlatması" özelliği. Fotoğrafçılıkla uğraşanların muhtemelen aşina olduğu bu terim aslında iPhone'u kullanarak "DSLR" fotoğraf makinelerinin kalitesinde fotoğraf çekmenizi sağlayacak bir özellik. Kısaca fotoğraf içerisinde farklı ışıkları kullanarak derinliği arttırmaya ve epeyce kaliteli fotoğraflar çekmenize yarıyor. Muhtemelen yeni özelliğin iPhone'a gelen kamera aydınlatmasındaki bir değişimle sağlanacağı düşünülüyor.

Video Kaydetme ve çözünürlükler

Yeni iPhone'umuz 240 fps de 1080p , 24 ve 60 fps'de 4k çözünürlükte videolar kaydedebiliyor. Eğer kağıt üstünde göründüğü kadar başarılıysa bizi epeyce iyi bir video kalitesi bekliyor demektir.

Ekran Özellikleri

Öncelikle bilmeyenler veya takip etmemişler için belirtmek lazım bizi home tuşu olmayan OLED bir ekran zaten bekliyordu. Yeni bilgilere dahil olarak ise iPad Pro'da bulunana benzeyen "True Tone Display" özelliği. Yani beyaz dengesini ayarlamayı sağlayan bu özellik, çok daha iyi kaliteli bir ekranla karşılaşacağız demek oluyor. Yine arayüz özelliklerine göre yeni iPhone'dan 1125×2436 bir ekran bekleyebiliriz.

Yüz Tanıma Özelliği - Face ID

Yüz tanıma özelliği yani "Face ID", Touch ID'nin yerini alacağa benziyor. Yine de model çıkışını gerçekleştirdiğinde ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusu görmemiz muhtemel. Bir de yeni yazılımda bulunan özelliğe göre, "Face ID"yi yukarıdaki gifteki şekilde optimize edeceğiz.

Yeni Power Switch ve SOS Modu

İşte geldik zurnanın zart dediği yere. Biliyorsunuz iPhone "Home" tuşundan yeni iPhone'da vazgeçmişti. Yerine ne geliyor? Power Switch! Yan tuşlardan biri olarak kullanılacak bu tuş size iOS ile "Home" tuşunun sağladığı özellikleri sağlayacak. Belli basma sayılarıyla, Siri'ye ulaşma, Face ID optimizasyonları ve Apple Pay gibi interaksiyonlar bu tuş sayesinde getirilecek. Yani aslında Apple "Home" tuşunu kaldırmayacak sadece yerini ve işleyiş biçimini değiştirmiş olacak. Ayrıca yukarıda gördüğünüz de yine yazılım içerisinden alınmış "SOS Modu" nun nasıl yapılacağını gösteren bir yazılım içi rehber. Atadığınız bir acil durum aramasını "Power" tuşu ve "Power Switch" tuşuna aynı anda basarak acil durum sinyali gönderebileceksiniz. Yine de SOS Modu'nun tam detayları verilmiş değil.

Menü Arayüzü ve "Home" tuşu alternatifleri

Yeni iPhone'un sızdırılan özelliklerinden biriyle yine karşı karşıyayız. "Home" tuşundan açabildiğimiz hızlı ayarlar menüsü de ekranın altına gelmiş durumda. Ekranın sağ ve sol köşelerinden açabildiğiniz belirli ayarlarla yeni iPhone'da eskilerinde "Home" tuşuyla yapabildiğiniz işlemleri yapabileceksiniz.

iMessage ve Özelleştirilebilir Emote'lar

Bu aslında daha çok iOS 11'in özelliği olacak. Ancak yeni iPhone ile beraber popülerleşeceğini düşünüyoruz. iMessage'da atabildiğiniz belli "Emote" lar sizin yüzünüze ve konuşmanıza göre ağzını yüzünü oynatabilir hale gelecek. Özellikle de kullanıcıların bu özellikle epey eğleneceğini düşünüyoruz. Evet malum "kaka" emojisi de bunlardan biri olacak.

Yeni EarPods Özellikleri

Bu konuda çok büyük bir yenilik yok. Sadece şarj standını açmadan, şarj durumunu öğrenebileceğimiz yeni bir stand gelmiş gibi gözüküyor. Ayrıca yeni model EarPods 1.2 olarak anılacak.

Yeni LTE Apple Watch ve Yeni Modelle Optimizasyon

Yeni LTE'li Apple Watch hakkında fazla bir görünüm yok. Ancak yeni iPhone üzerinde kendisiyle alakalı ayarları yapabileceğimiz bir alt menü bulunacak. Yine sanıyoruz ki bu ayarlara, yukarıda bahsettiğimiz hızlı ayar menüsünden ulaşabileceğiz.

Yeni iPhone ile ilgili bilgiler elimize gelmeye devam ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Almaya değer mi?