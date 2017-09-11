iPhone'ların Yeni Face ID korumasını Açığa Çıktı!

Touch ID yerine gelecek Face ID koruması, Brezilyalı bir geliştirici tarafından açığa çıkarıldı.

Cumartesi günü Golden Master ismiyle iOS 11’e gelen güncelleme, yeni telefonlar hakkında bilinen tüm özellikleri ortaya çıkardı. Bu özelliklerden bir başkası da, Apple’ın yeni Face ID sisteminin çalışması için düzenlenen arayüz ekranı oldu.

Brezilya merkezli bir iOS uygulama geliştiricisi tarafından sızdırılan Face ID arayüzü için, birçok görüntü ve video paylaşıldı. Face Lock(kilit açma) gibi özelliklerden Apple Pay(ödeme) kullanmaya kadar pek çok alanda hizmet verecek Face ID, eski iPhone’larda bulunan Touch ID’nin yerini alacak.

Paylaşılan görüntü ve videolar sayesinde özelliğin nasıl çalışacağı hakkında bilgi sahibi olduk diyebiliriz. En çok merak edilen noktalardan birisi olan yüz tanımayla kilit açma özelliğini görmüş olsak da, süresinden dolayı pek başarılı olmadığını söylemek gerekiyor. Videoya göre yüz tanımak için 8 saniye gibi uzun bir süre geçiyor. Telefondan parasal işlemler yaparken uygun bir süre, ancak telefonu her kapayıp açtığımızda kullanıcıların canını sıkacaktır.

Peki, sizce Touch ID’nin yerini alacağı belli olan Face ID, nasıl bir başarı gösterecek? Samsung’un bile kandırılabildiği yüz tanıma alanında, parasal işlemler yapmaya olanak tanıyacak Face ID güvenli olabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyorum.