Yeni bir işletim sistemi çıktığında herkes büyük ve farklı özelliklere odaklanır. Fakat detaylar bazen çok daha hayat kurtarıcı olabilir.

Apple, yeni iPhone’lar ile birilkte işletim sisteminin son sürümü iOS 11’i de Apple kullanıcılarına tanıttı. Yenilenmiş App Store, SOS cihaz kilitleme, ekran kaydı alma gibi pek çok yenilik bulunan iOS 11’in bir de herkesin fark edemediği, lansmanda açıklanmayan özellikleri var.

Daha Küçük Medya Dosyası Boyutu

4K video çekebilen bir cihazın en büyük sorunu ne olabilir? Elbette depolama alanı. iOS 11’in son güncellemesinde gelen HEVC(yüksek verimlilikli video codec) sayesinde resim ve videolarınız kalitesinden hiçbir şey kaybetmeden çok daha küçük dosya boyutlarında saklanarak depolama alanından tasarruf sağlarlar.

Daha Gelişmiş Depolama Alanı Yönetimi

iOS 11 ile birlikte iPhone kullanıcıları çok daha detaylı ve işlevsel bir depolama yönetimine sahip olacaklar. ‘iPhone depolama alanı’ adını alan menüde cihaz hafızanızı detaylı olarak kontrol edebilir, dosyalarınızı iCloud’a yedekleyerek cihazda boş alan açabilirsiniz.

Dahili QR Kod Tarayıcı

QR kodlar günümüzde giderek daha da yaygınlaşıyorlar. Akıllı telefon üreticileri nedense QR kod tarayıcıları kamera uygulamalarına getirmiyorlar. Kullanıcılar bugüne kadar QR kod okutmak için üçüncü parti bir uygulama indirmek zorunda kalıyorlardı. iOS 11 ile birlikte iPhone kullanıcılarında dahili olarak bir QR kod okuyucu bulunacak.

Tüm Uygulamalara Konum Servisi Seçeneği

iOS 11 ile birlikte gelen bir başka faydalı yenilik konum servislerinde gerçekleşti. Konum servisleri için bazı uygulamalar izin isterken bazıları doğrudan kullanabiliyorlardı. iOS 11 ile birlikte Apple tüm uygulamalara konum servisi seçeneği getirdi. Ayarlardan istediğiniz uygulamanın konum servislerini kullanmasını engelleyerek pil kullanımından tasarruf sağlayabilirsiniz.

Daha Az Reklam

Bilirsiniz Google, tarayıcıda çerezleri izleyerek sizlere kişisel reklamlar sunar. Apple, Safari ile birlikte sizi takip eden çerezleri engelliyor. Bu özellik gerçekten işe yarayacak mı bilinmiyor, çünkü uzmanlar Google’ın Apple’ın önlemini aşacağını düşünüyorlar.