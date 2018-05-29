İOS Kullanıcılarına kat kat kişiselleştirme imkanı sunan uygulama ile Apple cihazlar artık daha kullanışlı bir hale geldi.

İOS’un Jailbreak dünyası çoğu kullanıcı için cennet gibi. Fakat ne yazık ki bu güzel dünyaya giden yollar altınlarla döşeli değil. Ayrıca ne zaman harika çalışan bir jailbreak uygulaması çıksa, hemen bir İOS güncellemesiyle çalışmaz duruma getiriliyor.

Uzun süredir güncelleme almayan Activator uygulaması, gelişitiricisi Ryan Petrich’in bugün kullanıcılarıyla buluşturduğu güncelleme ile artık iOS 11 sürümünde beta uyumlulukla, 11.1.2 Electra sürümünde ise tam uyumlulukla çalışmakta.

Petrich’in bu güncelemeyi Activator’un 3. parti çakma versiyonlarının başka geliştiriciler tarafından piyasaya sürüldüğünü görmesi üzerine getirdiği düşünülüyor. Kendini çaresiz hisseden kullanılıcılar için bu tarz modifiye edilmiş uygulamalar tek çıkış kapısı olsa da gayriresmi uygulamaların jailbreak’li cihazlar için çok büyük bir risk olduğu aşikar. İyi ki Petrich, beta sürümünde de olsa resmi bir uygulamayı çıkarmış ve bizleri bu dertten kurtarmış.

Petrich’in uygulamasına aşina olmayanlar için şöyle bir açıklama yapabiliriz. Activator, fabrika çıkışından itibaren bazı kısıtlamalarla gelen telefonları daha özelleştirilebilir kılan bir uygulama.

Basit bir örnek vermek gerekirse, bu araç ile isterseniz durum çubuğu ekranındayken sağa veya sola kaydırarak ekran parlaklığı ayarlayabilirsiniz. Ayrıca uygulama, hangi hareketin ne zaman ne anlama geleceğini belirleme imkanı veriyor.

Kimi kullanıcalara göre Activator öyle gerekli bir uygulama ki sırf onu kullanabilmek için bile jailbreak yapılabileceğini söyleyenler var. Daha önce de belirttiğimiz gibi uygulama henüz beta aşamasında olduğundan bazı problemlerle karşılaşabilirsiniz.

Activator’u kurmak için Cydia kaynak kısmına rpetri.ch/repo repo yazıp yüklemeye başlayabilirsiniz.