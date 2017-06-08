iOS 11 ile Artık Şifre İstemeden Wi-Fi’ye Bağlanmak Mümkün!

Yeniliklerini saya saya bitiremediğimiz iOS 11 ile kullanıcılar, aralarında şifre alışverişi yapmadan Wi-Fi’ye bağlanabilecekler.

iOS 11’in kullanıcılara sunduğu birçok yenilik bulunuyor. Apple’ın WWDC konferansında dahi en fazla yarısından bahsedebildiği işletim sisteminin son sürümüyle ilgili yenilikler, kullanıcıların deneyimleriyle gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de kullanıcılar arasında sözlü olarak belirtilmeden Wi-Fi şifresine erişebilmek.

Kullanıcıların bundan yararlanabilmesi için öncelikle her iki tarafın da iOS 11 sürümüne sahip olması gerekiyor. Şifre isteyen cihaz, şifresi bulunan cihaza yaklaştırılıyor ve karşı tarafa şifre isteği gönderiliyor. Onay aldıktan sonra da internete bağlanmış oluyor. Bunun özellikle de internet sahibi kullanıcı açısından önemi şu noktada ortaya çıkıyor: Her ne kadar tanıdığınız bir kişi olsa da internet şifrenizi herhangi bir kimseyle paylaşmak zorunda değilsiniz ve iOS 11’in bu özelliği, şifrenizin açığa çıkmasının önüne geçerek bir nevi güvenliğinizi sağlamış oluyor.





Son birkaç gündür iOS 11’in sunduğu yenilikleri sizlerle paylaştık ve bundan sonra fark ettikçe paylaşmaya devam edeceğiz.