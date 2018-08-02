Yeni Nesil iPad'lerin Tasarımları Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz yıl HomePod yazılımı yüzünden iPhone X ile ilgili tüm detayları kendi eliyle sızdırmış olan Apple, bu yıl da iOS 12 beta 5 ile gelecek ürünleri hakkında bilgileri yeni kendi eli ile sızdırıyor.

Apple hayranlarının büyük bir kısmı yen nesil iPhone’lar için heyecanlanıyor olsa da pek çok kişi, Apple’ın yeni nesil iPad’leri tanıtmasını da merak içinde bekliyor. Söylentilere göre Apple, iPhone X ile başlattığı tasarım trendini iPad’ler ile sürdürecek. Bu da şu anlama geliyor; yeni iPad’lerde Face ID olacak, çentik olacak, ana ekran tuşu olmayacak.

iOS 12 Beta 5 sürümünde bulunan yeni bir görsel ise yeni iPad’ler ile ilgili tüm fikirleri değiştirebilir. Aşağıdaki görselde solda yer alan ikon, mevcut işletim sisteminde iPad’i tasvir ediyor. Sağda yer alan ikon ise iOS 12 Beta 5’te yer alıyor ve yeni nesil iPad modellerini tasvir ediyor. Görünüşe göre Apple, söylentilerden fazlasını geliştiriyor.

Görselden de anlayabileceğiniz gibi Apple, yeni nesil iPad’ler için çentikli bir tasarım düşünmüyor. Şirket, çentik bırakmak yerine çerçeveleri inceltmek ile yetinmiş durumda. Yeni nesil iPad’lerde ana ekran tuşu bulunmuyor; dolayısı ile parmak izi tarayıcısı da yer almıyor. Bu da cihazın Face ID teknolojisini kullanacağını açık bir şekilde gösteriyor.

Daha önceden ortaya çıkan bazı söylentiler Apple’ın Face ID’nin yatay pozisyondayken de çalışabilmesi için çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtiyordu. Aşağıdaki tweette de görebileceğiniz gibi iOS 12 Beta 5 kodlarında yer alan bir başka bilgi de yeni nesil iPad’lerde Face ID desteği bulunacağını doğruluyor.