Yeni iPhone'lar Çift SIM Kart Desteğine Sahip Olabilir

iOS 12 Beta 5'in kodlarında yeni iPhone modellerinin çift SIM kart desteğine sahip olacağını gösteren referanslar bulundu. İddiaya göre çift SIM kart desteği 6.5 inç OLED ekranlı iPhone X Plus'ta olacak.

Apple, Eylül ayında gerçekleştireceği görkemli lansman etkinliği ile 3 yeni iPhone modelini tüketicilerin beğenisine sunacak. Ortaya çıkan yeni raporlara göre Apple, yeni iPhone modellerinde daha önce hiç desteklemediği bir özelliği iPhone kullanıcılarına sunacak.

9to5Mac tarafından paylaşılan bilgiye göre iOS 12’nin 5. beta sürümü, 6.5 inç OLED ekrana sahip olacak iPhone X Plus’ın bazı bölgelerde çift SIM desteğine sahip olacağı yönünde referanslar içeriyor.

Daha da önemlisi bu ‘çift SIM’ desteği bir fiziksel SIM kart bir eSIM şeklinde değil, iki adet fiziksel SIM kart şeklinde olacak. Yani 6.5 inçlik tek bir iPhone satın aldığınızda cihaza çift SIM kart takabileceksiniz.

Apple, daha önce de yazılım dosyalarında henüz yayınlanmamış bazı ürünleri hakkında bilgiler sızdırmıştı. Örneğin HomePod yazılımı iPhone X’un tüm tasarım detaylarını, hatta ürünün adını ortaya çıkarmıştı.

Apple’ın çift SIM kart desteğini sadece 6.5 inçlik modelde mi yoksa tüm modellerde mi sunacağı şu an için bilinmiyor. Ancak her halükarda uygun fiyatlı model olarak bilinen 6.1 inç LCD ekranlı modelin çift SIM kart desteğine sahip olması beklenmiyor.