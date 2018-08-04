iOS 12 Beta'dan iPhone X Plus'ın Tasarımına Dair İpucu

Apple'ın iOS 12 Beta sürümünde rastlanan bir ikon iPhone X Plus hakkında gerçekçi bir ipucu veriyor.

Geçtiğimiz dönemlerde Apple cephesinin yeni varyasyon iPhone X’lar üzerine çalışmalarda bulunduğuna dair dedikodular büyük oranda popülerlik kazanmış, dev şirketin bir sonraki hamlesi büyük merak konusu haline gelmişti. Bahsi geçen varyasyonlardan 6.5 inçlik boyutu ile “Plus” ekini alması beklenen cihaz ise diğerlerine nazaran bir adım daha önde gözüküyordu.

Bu tür sızıntıları yakalama ve doğru yorumlama konusunda başarılı bir geçmişi bulunan Guilherme Rambo adlı Twitter kullanıcısı, ilginç bir ipucunu gözler önüne serdi. iOS 12 Plus beta sürümü içerisinde iPhone X Plus için oluşturulmuş bir ikona, kaba çizime rastlayan Rambo, cihazın temel görünüşüne dair ciddi bir ipucu yakaladığını düşünüyor. Ancak bu çizimlerin henüz geliştirilme aşamasında ve bitirilmemiş olduğunu da göz önüne almak gerekiyor.

Diğer bir yandan geçtiğimiz senede benzer bir şekilde iPhone X’un tasarımı iOS 11 kodları içerisinde bir ikon ile sızdırılmıştı; daha da ilginç olanı ise bunu ilk fark eden isim Guilherme Rambo’ydu. Özetlemek gerekirse: Geçtiğimiz yıla baktığımızda Rambo’nun iddiasının doğru olma ihtimali bir hayli yüksek gözüküyor.