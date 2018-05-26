Apple'ın devasa kalesi Apple Park, bugünlerde iOS'un yeni sürümlerinin test merkezi olarak kullanılıyor.

Apple'ın 4 Haziran'da gerçekleşecek WWDC 2018 etkinliğinde iOS 12 tanıtılacak, ancak şirketin herhangi bir resmi duyuru yapmadan önce geliştiricilere bir 'güzellik' yapacağı ortaya çıktı. Buna göre Apple, duyurudan önce bazı üçüncü taraf geliştiricilere iPhone'lardaki NFC çipine tam erişim sağlayacak. Bu sayede cihazın donanım ve yazılım geliştirmesi hızlanacak.

Ortaya çıkan diğer bilgiler ise Apple Pay, ödemelerinin ötesinde daha kolay ulaşım ve etkileşim için iPhone cihazlarında daha hızlı bir sanal geçiş sistemine geçilebileceğini gösteriyor. Hatta ve hatta Apple'ın kalesi konumundaki Apple Park'ta çalışanların bu geçiş özelliği ile bölgeler arasında gidip geldiği söyleniyor. Bir nevi Apple, halka açık testini kendi çalışanlarıyla sağlıyor.

Ülkemizde bu tip teknolojiler pek sık kullanılmadığı için pek ilgi çekici gelmese de, Apple'ın detaylara verdiği değer oldukça güzel. iOS 12 bu sayede çok daha kullanışlı bir biçimde sunulabilir.