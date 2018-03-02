iOS 12 Güncellemesi Bomba Gibi Geliyor

Apple her yıl büyük bir iOS güncellemesi yayınlamaya devam ediyor. Sıradaki güncelleme ise iOS 12.

Apple yeni bir konsept olan iOS 12 ile kullanıcılarının karşısına bomba gibi çıkıyor. Bu kapsamda Apple köklü değişikliklerini ana ekran ve kilit ekranı, ses çubuğu, uygulama çubuğu ve misafir modu gibi özelliklere değinerek yapıyor. İşte gümbür gümbür gelen iOS 12 güncellemeleri.

Ana ekran ve Kilit ekranı

Kullanıcılar kilitleme ekranında da olduğu gibi, ana ekranı hava durumu ve daha fazlası için çentikten aşağı doğru hızlıca kaydırabilecekler.

Kilit ekranından bahseden konsept, iPhone X'in kilidini açmak ve giriş ekranına gitmek için, hızlıca kaydırma gereksinimini oradan kaldırıyor. Ayrıca, kullanıcılar belirli uygulamaları isteğe bağlı olarak da kilitleyebilecekler.

Ses Çubuğu

Apple'dan diğer bir yaygın istek ise, iOS'taki ses seviyesi kontrolünün daha iyi bir yolu olmasıydı. Ekranın sağ veya solundan aktive edilebilecekmiş gibi görünen bir arayüz dışında, ses çubuğu hakkında çok fazla ayrıntı bulunmuyor.

Misafir Modu

Face ID ile yaşanan birkaç hayal kırıklığından en önemlisi, dokunmatik kimliğin aksine birden fazla kişiyi desteklemiyor olmasıydı. Yeni Misafir Modu bu sorunu çözüyor ve acil durumlarda olduğu kadar gündelik kullanım için de kullanım kolaylığı sağlıyor.

Uygulama Çubuğu

Bu güncellemenin Apple için kullanım kolaylığı sağlayacağı şüphesiz. Ufak bir hareketle istediğimiz birden fazla şeyi aynı anda göreceğimiz yenilik, iOS 12'nin en iyi hamlesi olmuş diyebiliriz.

Apple kullanıcılarını her daim mest etmeyi çok iyi başarıyor. Sürekli yukarı basamaklarda gözü olan Apple bakalım daha nasıl yenilikler ile kullanıcılarının takdirini kazanacak. Peki siz yeni iOS güncellemesi için ne düşünüyorsunuz?