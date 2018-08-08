  • iOS 12 Güncellemesini Alacak iPhone'lar Açıklandı

iOS 12 Güncellemesini Alacak iPhone'lar Açıklandı

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Apple, iOS 12 ile bazı modellerine desteğini kesiyor. Şirketin bu sene güncelleme yayınlayacağı modelleri açıklandı.

Apple, iOS 12'nin 6. Beta güncellemesini yayınladı. Yaklaşık 500 MB boyutundaki iOS 12, WWDC 2018 konferansında duyurulmasının ardından cihazlara yüklenmeye hazır hale geldi. İyileştirilmiş performans ve hata düzeltmeleri sağlayacak Beta 6 ile Apple, bazı iPhone modellerinden de elini çektiğini gösterdi. İşte iOS 12’nin kullanılabileceği modellerin listesi:

iPhone X

iPhone 8 Plus
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iPhone 8

iPhone 7 Plus
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iPhone 7

iPhone 6 Plus

iPhone 6
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iPhone 6s Plus

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iPhone 5s

iPhone SE

Apple, yeni iOS 12 güncellemesiyle birlikte, iPhone 5 ve ondan önce piyasaya sürülmüş modellere bundan sonra güncelleme desteği sağlamayacak.

Kaynak : http://www.mynet.com/haber/foto-analiz/hangi-iphone-lar-ios-12-guncellemesi-alacak-4316510-1#10156811
Etiketler: iOS 12, ios 12 beta 6
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