iOS 12 Güncellemesini Alacak iPhone'lar Açıklandı

Apple, iOS 12'nin 6. Beta güncellemesini yayınladı. Yaklaşık 500 MB boyutundaki iOS 12, WWDC 2018 konferansında duyurulmasının ardından cihazlara yüklenmeye hazır hale geldi. İyileştirilmiş performans ve hata düzeltmeleri sağlayacak Beta 6 ile Apple, bazı iPhone modellerinden de elini çektiğini gösterdi. İşte iOS 12’nin kullanılabileceği modellerin listesi:
iPhone X
iPhone 8 Plus
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iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone 5s
iPhone SE
Apple, yeni iOS 12 güncellemesiyle birlikte, iPhone 5 ve ondan önce piyasaya sürülmüş modellere bundan sonra güncelleme desteği sağlamayacak.