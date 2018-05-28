Apple, yalnızca birkaç gün sonra mobil işletim sisteminin yeni sürümünü tanıtacak. Büyük yenilikler içermeyen güncelleme büyük oranda performans ve kararlılık iyileştirmelerine odaklanacak.

Apple, bir haftadan daha kısa süre içinde WWDC’nin açılışını yaparak iOS, macOS, tvOS ve watchOS işletim sistemlerinin yeni sürümlerini Apple kullanıcılarına tanıtacak. Etkinlik her ne kadar dolu dolu geçecek olsa da, dünyanın gözü daha çok şirketin mobil işletim sistemi olan iOS 12’nin getireceği yeniliklerde olacak.

Şirket şu ana kadar mobil işletim sisteminin geleceği konusunda sessizliğini korudu. Fakat Apple’a yakın kaynakların gerçekleştirmiş olduğu sızıntılar şirketin neler planladığı ve gelecek ayın başında neler tanıtacağı hakkında fikir sahibi olmamızı sağladı. İşte Apple’ın iOS 12 ile birlikte gerçekleştireceği yenilikler.

iOS 12 bize ne sunacak?

Apple geçtiğimiz yıl iOS 11 ile birlikte işletim sisteminde ciddi bir makyaj değişikliğine gitmişti. Bu değişiklikler pek çok öngörülemeyen hata ve kararlılık sorunlarını beraberinde getirmişti. Bu nedenle Apple, iOS 12’de yeni bir özellik getirmekten ziyade performans ve kararlılığı geliştirmeye odaklanıyor. iOS işletim sisteminin Steve Jobs’un tanıtmış olduğu ilk sürümlerindeki kadar kararlı ve yüksek performanslı olmadığı bir gerçek. İşte Apple, bu durumu tersine çevirmek istiyor.

iOS 12 ile birlikte hem iPhone hem de iPad’ler için ana ekran yeniden elden geçirilecek. Ayrıca yeni ‘Fotoğraflar’ uygulaması, eskisine göre çok daha fazla özellik içerecek. Apple’ın iOS 12 ile birlikte en çok üzerinde çalıştığı konu ARKit olacak. Rahatsız Etme modu ve sağlık uygulamasındaki iyileştirmeleri, Siri’nin kullanıcı deneyimini daha fazla iyileştirmesi ile devam edecek. Apple ayrıca iPhone’ların bir geçiş kartı haline gelmesi için NFC özelliğini de açmayı planlıyor. Bununla birlikte şirket yeni bir Animoji seti getiriyor. Ayrıca FaceTime görüşmelerine Animoji desteği gelmesi de söz konusu.

Siri

Apple, dijital asistanını ilk duyurduğunda Apple kullanıcılarını etkilemeyi başarmıştı. Fakat bugüne geldiğimizde Siri, Google Asistan ve Amazon Alexa’nın fazlasıyla gerisinde bulunuyor. Bu nedenle Apple’ın performans ve kararlılıktan en sonra üzerinde en fazla durduğu konunun Siri olduğu söyleniyor.

Şirketin Siri ile ilgili planları tam olarak bilinmiyor fakat Siri’nin yeni bir sese kavuşması, daha ‘akıllı’ olması, daha fazla üçüncü parti ve sistem uygulamasını desteklemesi muhtemel. Fakat konu ile ilgili detaylı bilgi için WWDC 2018’i beklemekten başka şansımız bulunmuyor. Yeni Siri, iOS 12 kullanıcılarının her derdine yetişmeye çalışacak.