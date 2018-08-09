iOS 12, iPhone Kameralarını Portre Modunda Rakipsiz Yapacak

Ben Sandofsky tarafından paylaşılan bir görsele göre iOS 12, portre modu çekimlerinde nesneleri arka plandan çok daha net ve kaliteli bir şekilde ayırıyor. Bu da Apple'ın iPhone kameralarını portre modu konusunda rakipsiz hale getireceği anlamına geliyor.

Apple, gelecek ay tanıtacağı üç yeni iPhone modeli ile birlikte mobil işletim sisteminin son sürümü olan iOS 12’yi de kullanıcılara sunacak. WWDC etkinliği ve iOS 12 beta sürümleri, Apple’ın iPhone kullanıcıları için geliştirdiği pek çok özelliği zaten ortaya çıkardı. Ancak görünüşe göre hala fark edilmeyen bazı geliştirmeler de yok değil.

Popüler iPhone kamera uygulaması Halide’nin yaratıcısı olan Ben Sandofsky tarafından paylaşılan bir gönderi, Apple’ın iOS 12 ile birlikte iPhone kamerasını ne kadar geliştirdiğini ortaya çıkardı. Yukarıdaki görselde solda yer alan görüntü, iPhone kamerasının iOS 11 ile çalışırken portre modunda nesneyi arka plandan nasıl ayırdığını gösteriyor. Sağdaki görüntü ise aynı kameranın iOS 12 ile çalışırken nesneyi arka plandan nasıl ayırdığını gösteriyor.

İki görsel arasındaki bu fark, standart Apple kamera uygulamasında da kendini gösterecek mi şu an için bilemiyoruz. Ancak Apple’ın iOS 12’de sahne haritalandırma konusunda ciddi geliştirmeler sağladığı su götürmez bir gerçek. Kim bilir; belki de Apple, benzer bir geliştirmeyi fotoğraf düzenleme uygulamasında da gerçekleştirir ve iOS 11’de çektiğiniz fotoğrafları iOS 12’de daha iyi hale getirebilirsiniz.