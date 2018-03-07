iOS 12’nin gelmesini beklerken bazı konsept video ve görseller çıkmaya başladı. Yeni bir konsept videoda, karanlık modu gibi özellikleriyle yeni bir müzik uygulaması görüyoruz.

iOS 12’nin resmi çıkışına hala birkaç ay bulunuyor. iPhone ve iPad kullanıcılarının merakla beklediği yeni işletim sisteminde ne gibi özellikler olacak bilinmiyor, ancak bazı yaratıcı tasarımcılar iOS 12’de olmasını bekledikleri şeyler için bir takım çalışmalar yapıyorlar. Bugün, yeni bir konsept müzik uygulaması tanıtıldı. Yayınlanan bir videoda gözüken konsept uygulama, iOS 12 ile birlikte gelmesi beklenen müzik uygulaması olarak tasarlandı.

Bir şarkıyı ne kadar çok sevdiğinizi ifade edebileceğiniz seçenek gibi pek çok ince detayın bulunduğu konsept uygulama, iPhone X’un çentiğine de çok güzel bir şekilde uyum sağlayabiliyor. Apple’ın 2015’te iOS 8.4’te bulunan müzik uygulamasının arayüz tasarımına benzer olan konsept tasarım, iOS 12’yi geliştiren Apple’a da güzel bir öneri sunuyor.

iOS 11’de yer alan müzik programı her ne kadar kullanıcıların beğenisini kazansa da, kullanıcılarla etkileşime geçmesi açısından pek de hoş bir uygulama değil. Bu yüzden kullanıcılar iOS 12 ile birlikte daha farklı bir arayüz bekliyorlar.

Daha önce yayınlanan raporlar, iOS 12’nin öncelikli olarak hata düzeltmeleri ve kararlı iyileştirmelere odaklanacağını gösteriyor. Bu sebeple, büyük arayüz tasarımları şu an için beklenmiyor. Her ne kadar böyle bir şey olmasını umut etsek de, en azından ilk çıkışta böyle bir arayüz göremeyeceğiz.