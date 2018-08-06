iOS 12'nin 6. Beta Sürümü Geliştiriciler İçin Yayınlandı

Apple, iOS 12'nin 6. beta sürümünü geliştiriciler için kullanıma açtı. Final sürümünün yayınlanmasına kısa bir süre kalan iOS 12, ciddi performans iyileştirmeleriyle geliyor.

Apple, iOS 12'nin 6. beta sürümünü yayınladı. 5. beta sürümünden sadece 1 hafta sonra yayınlanan güncelleme, geliştiriciler için kullanıma sunuldu. Eski model iPhone ve iPad'leri hızlandıracak olan iOS 12, performans konusunda çok iddialı görünüyor.

iOS 12 ile gelen yenilikler

Memoji

"Memoji" adlı yeni özelliği, Animoji'nin biraz daha kişiselleştirilebilir hali olarak tanımlayabiliriz. iOS 12 ile birlikte kullanıma sunulan Memoji, mesajlar ve FaceTime üzerinde kullanılabiliyor.

Siri Kısayolları

iOS 12 ile beraber daha akıllı hale gelen Siri, artık çok adımlı işlemler gerçekleştirebilecek. Shortcuts uygulaması üzerinden yönetilebilecek olan bu işlemler, işlerinizi oldukça kolaylaştıracak.

Screen Time

Apple'ın yeni zaman yönetimi uygulaması Screen Time sayesinde, cihazınızda geçireceğiniz zamanı sınırlayabileceksiniz.

Rahatsız Etme Özelliği

Yeni seçenekler eklenen rahatsız etme özelliği, artık eskisinden daha sezgisel ve kolay kullanıma sahip.

Ayrıca Stocks adlı borsa uygulaması ve Haritalar uygulamasını tekrardan tasarlayan Apple, ARKit 2.0 ile de artırılmış gerçekliği bir adım ileri taşıyor. iOS 12'nin tüm özelliklerine ise aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

iOS 12 Beta 6 nasıl kurulur?

Apple geliştirici programına kayıtldıysanız, Geliştirici Merkezi üzerinden güncellemeyi cihazınıza yükleyebilirsiniz. Daha önce cihazınıza uygun beta profilini yüklediyseniz direkt olarak telefonunuzun ayarlar kısmından güncellemeye erişebilirsiniz.