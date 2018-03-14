iOS 12'nin de Tanıtılacağı WWDC 2018'in Tarihi Belli Oldu!

Apple, web sitesi aracılığı ile Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) 2018'in tarihlerini açıkladı. iOS, macOS ve watchOS'un yeni sürümleri 4-8 Haziran tarihlerinde tanıtılacak.

Dünyanın en büyük teknoloji markalarından biri olan Apple, 29 yıldır her yaz düzenli olarak organize ettiği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) ile geliştiricilere iPhone, Mac, Apple Watch gibi ürünlerinin yazılım yükünü çeken iOS, macOS, watchOS işletim sistemlerinde gerçekleştireceği yenilikleri tanıtmaktadır.

Bu yıl da iOS 12, macOS 10.14, watchOS 5 ve tvOS 12 sürümlerinin tanıtılacağı WWDC 2018’e 4-8 Haziran tarihlerinde Birleşik Devletler’in Kaliforniya eyaletindeki San Jose kentinde bulunan McEnery Convention Center’ın ev sahipliği yapacağı, Apple’ın resmi internet sitesi aracılığı ile duyuruldu.

WWDC 2018 etkinliğine katılmak isteyen geliştiriciler, 22 Mart tarihinde pasifik saati ile 10:00’dan itibaren WWDC resmi web sitesi üzerinden bilet almak için başvuru gerçekleştirebilecekler. Biletler başvuran geliştiricilere rastgele olarak dağıtılacakken, başvuru sonuçları 23 Mart günü Pasifik Saatiyle 17:00’a kadar bildirilecek.

Öğrencileri Apple geliştirici topluluğunun bir parçası olarak gören Apple, bu yıl da tüm STEM kuruluşlarının öğrencilerine ve üyelerine ücretsiz bir WWDC bileti kazanma fırsatı verecek ve 350 kadar öğrenciye burs kazanma imkanı sunacak. Öğrenciler konu ile ile ilgili ayrıntılar için buraya tıklayarak Apple web sitesini ziyaret edebilirler.