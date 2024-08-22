iOS 17 ile çalışan iPhone ve iPad'lerin çökmesine yol açan bir yazılım hatası tespit edildi. Uygulama Arşivi ile Ayarlar bölümünde kendini gösteren bu hata, büyük bir risk teşkil etmiyor.

iOS 17 ile çalışan tüm iPhone ve iPad'lerin çökmesine yol açan yazılımsal bir hata keşfedildi. Karakter kaynaklı olduğu anlaşılan bu hata, iOS'un ana ekranını yöneten "Springboard" uygulamasının çalışmayı durdurmasına, telefonun kilit ekranına döndürülmesine ve cihazın kapanıp açılmasına yol açıyor. Tüm bunlar birkaç saniye sürüyor olsa da iPhone ve iPad sahipleri için iyi bir deneyim yaşatmadığı aşikâr.

Edinilen bilgilere göre söz konusu yazılımsal hata, iPhone ve iPad'lerdeki Uygulama Arşivi bölümünde kendini gösteriyor. Buraya gelip arama çubuğuna "":: yazmak, sistemin çökmesine yol açıyor. Apple'ın bu sorundan haberdar olup olmadığı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Ayarlar uygulaması da çöküyor

Yapılan testlerde, aynı karakterlerin Ayarlar uygulamasının da çökmesine yol açtığı tespit edildi. Burada da yine benzer bir süreç yaşanıyor. Kullanıcı verileri ve cihaz sağlığı riske girmiyor ancak cihazın kendine gelmesi için yeniden başlatılması gerekiyor.

Biz Webtekno ekibi olarak söz konusu hatanın nasıl yaşandığını anlatmak adına çökmeye yol açan karakterleri sizlerle paylaştık. Ancak daha büyük bir sorun yaşanma ihtimaline karşı söz konusu hatayı kendimiz bile test etmedik. Hâl böyle olunca sizlerin de bu yazılımsal hatayı denemenizi tavsiye etmiyoruz.