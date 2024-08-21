Apple, iOS 18'in iPhone 16 öncesi muhtemel son beta sürümlerini yayımladı. Geliştiriciler için 7'inci beta sürümü çıkarken tüm beta kullanıcıları için 5'inci beta geldi.

Apple, eylülde geniş çapta kullanıma sunacağı tarihin en büyük iPhone güncellemelerinden olan iOS 18’in beta sürümlerini düzenli olarak her hafta yayımlıyordu. Betalar, geliştiriciler ve tüm beta kullanıcıları olmak üzere iki farklı şekilde çıkıyor ve şirketin geri bildirim toplamasını sağlıyordu.

Şimdi ise iOS 18’in 7’inci geliştirici betası ve 5’inci herkese açık betası yayımlandı. Gelin her iki sürümün de detaylarına bakalım.

iOS 18 beta 7 neler sunuyor?

Bu sürüm, yalnızca geliştiriciler için sunuldu. Yani sadece geliştirici hesabı olanlar erişebiliyor. iOS 18 beta 7’nin muhtemelen son beta olduğunu da belirtelim. Muhtemelen iPhone 16 çıkışına kadar yeni bir beta görmeyeceğiz. Apple Intelligence’ı içeren iOS 18.1 betaları ise gelmeye devam edecektir.

Apple neredeyse tüm özellikleri önceki sürümlerde sunduğu için 7’inci betada büyük yenilikler yok. Büyük oranda sorunlara odaklanılıyor. Önceki sürümlerde yer alan hatalar bu sürümde çözüldü. Ayrıca çok daha akıcı bir deneyimin iOS 18’de sunulması amaçlanmış.

Gelen özelliklerden biri Denetim Merkezi’nde. Yeni sürümle birlikte çok daha akıcı ve iyi bir deneyim burada sağlanıyor, kişiselleştirme sunuluyor. Aynı zamanda ana ekranı da kişiselleştirmek mümkün. Kullanıcılar, uygulamaları istediği yere yerleştirebiliyorlar.

Herkese açık 5’inci iOS 18 betasında neler var?

Bu sürüm ise iOS 18’in beşinci betasının herkes için getiriyor. Yani sadece geliştiriciler değil, herkes erişebiliyor. Gerekli olan tek şey buradan ulaşabileceğiniz Apple’ın beta test programına katılmak. Bunun ardından “Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme” kısmından iOS 18 beta 5’i yükleyebilirsiniz.

Bu beta sürümü de birkaç yeni özelliği ve önceki sürümlerde yer alan sorunları çözmeye odaklanıyor. Aynı zamanda performans iyileştirmeleri de mevcut. Bu sürümde de ana ekranı kafanıza göre düzenleme ve Denetim Merkezi’nde iyileştirmeler var.

iOS 18 herkese ne zaman gelecek?

iOS 18, iPhone 16’nın tanıtımından 1-2 hafta sonra kullanıcılara sunulacak. Eylül ayı içinde olacağını söyleyebiliriz.

iOS 18’i hangi telefonlar alacak?

Önceki iOS 18 beta sürümünde gelen özellikler için: