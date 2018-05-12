iOS için en iyi kodlama uygulamalarından biri olan Coda'yı inceledik. 109,99 TL fiyatı bulunan uygulama, geliştiricilerin aradığı her şeyi tek bir çatı altında topluyor.

iPhone ve iPad, birçoğumuzun sahip olduğu bilgisayarlardan bile daha iyi donanıma sahip. iOS üzerinde gerçek bir çalışma yapma imkanı olup olmadığı konusunda tartışmalar sürse de, iOS cihazınızla uygulama geliştirmek mümkün.

iOS için Coda nedir?

Coda; bir metin editörü, FTP istemcisi, terminal ve çok daha fazlası. Coda, en yaygın dosya aktarım protokollerini (SSH, WebDAV, S3 ve FTP'nin çeşitli varyasyonları) ve birçok dosya türünü (Markdown, HTML, Swift, Javascript ve fazlası) destekliyor. Ayrıca Dropbox, Box, OneDrive ve Google Drive gibi bulut servisleriyle de entegre olarak çalışan Coda, aradığınız her şeyi sunuyor.

Coda neden harika bir uygulama?

iOS üzerinde çeşitli FTP uygulamaları, SSH terminalleri veya metin editörleri bulunuyor. Bunların hepsi ayrı ayrı gayet iyi çalışan uygulamalar olmalarına rağmen, tüm gerekenleri tek bir çatı altında toplamadıkları için çok da fazla ilgi görmediler. Coda ise bahsettiğimiz farklı özellikleri tek bir uygulamada toplayarak, kodlama konusunda kullanabileceğiniz en iyi iOS uygulaması konumuna gelmiş durumda. Kolay kullanımı ve anlaşılabilirliği sayesinde kodlamayı zevkli hale getiren Coda, 109,99 TL'lik fiyatıyla nispeten pahalı gibi görünüyor. Yüksek fiyatına rağmen geliştiricilerin yoğun ilgisine maruz kalan Coda'yı App Store üzerinden satın alabilirsiniz.